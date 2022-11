Newcastle, grandi obiettivi per gennaio: nel mirino Hazard e Fekir

Il club inglese vuole investire pesantemente per rendere la squadra sempre più competitiva

Il nuovo Newcastle degli sceicchi vola in campionato ed occupa attualmente la terza posizione in classifica con una sola sconfitta rimediata in quattordici giornate. La proprietà vuole puntare in alto e per gennaio è pronta a regalare all’allenatore Howe altri calciatori per innalzare il livello tecnico della rosa. Nel mirino della società ci sono infatti Eden Hazard, ai margini del Real Madrid, e Nabil Fekir. Il belga tornerebbe in Premier League dove ha fatto la differenze nel Chelsea mentre il francese potrebbe misurarsi in un nuovo campionato dopo le esperienze il Ligue 1 e Liga. Fekir avrebbe già dato disponibilità al trasferimento, le due società dovranno però accordarsi sulla valutazione, nella quale al momento c’è distanza.

Fonte foto: 90min

Alessandro Fornetti