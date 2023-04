Nemanja Matic: a lezione dal Professore

In questa seconda parte di stagione il giocatore serbo ha preso in mano il centrocampo della Roma diventando di fatto l’allenatore dei giallorossi sul terreno di gioco

“Giocare a calcio è semplice, giocare un calcio semplice è la cosa più difficile del mondo”. Il talento e l’atletismo sono doti che un calciatore spesso si ritrova come un dono dal cielo: le sfrutta finche può, prova a gestirle, ma non di rado col passare degli anni queste qualità scemano lasciandolo privo dei suoi punti di forza. L’intelligenza invece si può sempre allenare e nel calcio non c’è forma di intelligenza più alta di saper giocare con semplicità, facendo le cose giuste al momento giusto. Nella Roma di oggi, nessuno rappresenta queste caratteristiche meglio di Nemanja Matic.

Il giocatore serbo ha visto la vecchiaia presentargli il conto ed ha deciso di rilanciare, ritagliandosi un ruolo da protagonista in Serie A a 34 anni compiuti. Per farlo, si è affidato ad una delle costanti più importanti della sua carriera calcistica: José Mourinho. Le grandi stagioni col Chelsea e col Manchester United sono ormai alle spalle, ma entrambi hanno deciso di continuare il loro sodalizio in Italia, per dimostrare di avere ancora qualcosa da dare al calcio che conta. Lo Special One l’ha fortemente voluto lo scorso giugno, gli ha dato minutaggio, fiducia, ha aspettato che entrasse in forma, sapendo bene che un calciatore con la sua struttura fisica ci mette molto più degli altri a carburare.

Ora che il turbodiesel Matic si è messo in moto però, gli effetti sono visibili per tutti. Il mediano serbo è il fulcro del gioco della Roma, sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Detta i tempi di passaggio, guida il pressing, alza e abbassa a proprio piacimento il baricentro dei giallorossi nelle varie fasi della partita. Con gli anni ha perso velocità nelle gambe, ma ha guadagnato rapidità di pensiero. Sa sempre cosa fare molto prima che gli arrivi il pallone e spesso, ciò che fa, non è altro che la giocata più semplice. Bisogna però pensarla. Il carisma dell’ex giocatore del Manchester United è un carisma silenzioso, che non ha bisogno di chissà quale chiasso per emergere. E’ come un professore di chiara fama che entra in un’aula per una conferenza ed istantaneamente fa calare il silenzio sui suoi colleghi ed alunni, impazienti di ascoltare la sua ultima lezione. Di fatto, Matic è l’allenatore in campo della Roma, il prolungamento di Josè Mourinho.

Ora che anche Wijnaldum sembra aver ingranato, lo Special One dovrà essere in grado di dosare al meglio l’impiego del suo scudiero serbo per permettergli di arrivare al massimo della condizione alle partite più importanti dei prossimi due mesi. L’età si fa sentire, ma Matic ha già dimostrato di potersi prendere sulle spalle la Roma per farle fare il definitivo salto di qualità. Più o meno come un professore fa con gli allievi a cui tiene di più.

Luca Missori

(Fonte immagine: Romatoday.it)