Nell’emergenza spunta Petagna, SPAL batte Parma 1-0

Il derby emiliano parte in ritardo ma alla fine si gioca e lo decide il centravanti dei ferraresi trasformando un rigore nella ripresa

In un’Italia in balia dell’emergenza Coronavirus anche il campionato di calcio vive di incertezze. SPAL-Parma, in programma inizialmente alle 12:30, è stata prima a rischio rinvio, poi è stata posticipata di un’ora e quindici minuti, partendo alle 13:45. Alla fine ha vinto la SPAL, grazie ad una rete di Petagna a venti dal termine. Vediamo nel dettaglio la cronaca del match.

Nel primo tempo le due squadre iniziano caute, studiandosi a vicenda e cercando di non scoprirsi troppo. La prima occasione la crea il Parma, quando al 18′ Gagliolo viene imbeccato da Kurtic e calcia a lato di poco. I padroni di casa insistono alzando il baricentro offensivo, ma le due conclusioni di Kurtic e Cornelius a cavallo della mezz’ora sono tutt’altro che insidiose. Molto più pericoloso invece Gervinho al 40′, anche se, al termine della sua incursione, Vicari lo mura due volte e salva il risultato. Poco prima dell’intervallo si fa vedere anche la SPAL, ma il tiro di Valoti finisce sull’esterno della rete. E’ l’ultima occasione del primo tempo, che si chiude 0-0.

Nella ripresa parte meglio la SPAL: dopo tre minuti Fares serve in area Petagna che conclude bene, Colombi però si fa trovare pronto. Al 56′ Valoti protesta per un contatto in area con Iacoponi, ma dopo il check del VAR l’arbitro non assegna il rigore per precedente fuorigioco di Petagna. Dieci minuti dopo arriva la più grande occasione del match per il Parma: Missiroli sbaglia clamorosamente, Gervinho si ritrova davanti al portiere ma cicca clamorosamente di sinistro. E’ il più classico degli esempi di “gol mangiato gol subito”, visto che al 68′ si sblocca il match: Bruno Alves atterra ingenuamente Valoti in area, Pairetto indica il dischetto e Petagna trasforma con freddezza il rigore. E’ 1-0. Negli ultimi 20 minuti il Parma tenta il tutto per tutto, D’Aversa manda in campo Caprari e Karamoh, ma l’occasione migliore ce l’ha ancora Gervinho, il suo colpo di testa però è debole e finisce tra le braccia di Berisha. Nel finale i padroni di casa premono ma la SPAL regge e porta a casa una vittoria fondamentale per continuare a sperare nella salvezza. Il quartultimo posto occupato dal Lecce dista ora sette punti. Una missione difficile, ma da oggi lo è un po’ meno.

Luca Missori

(Fonte immagine: Repubblica.it)