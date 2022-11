“Nel nostro cielo un rombo di tuono” La Leggenda di Gigi Riva al cinema

Il docu-film uscito in anteprima nella città di Cagliari il 7 novembre giorno del suo compleanno

Gianni agnelli lo aveva corteggiato a lungo e lui aveva sempre detto di no alla società bianconera, così come disse di no anche all’Inter di Angelo Moratti. E’ rimasto fedele ai suoi ideali e alla terra sarda che lo ha adottato, perché non va dimenticato che Gigi, arrivato praticamente adolescente in Sardegna, è lombardo di nascita. Gianni Brera, un altro mito, stavolta del giornalismo, lo ribattezzò Rombo di tuono perché era ciò a cui pensava a seguito della potenza dei suoi tiri, in particolare dal rumore che il suo piede emetteva colpendo la palla. Gigi è sempre stato riservato e lo abbiamo già accennato (leggi qui), ma ultimamente si è riusciti a farlo un pochino uscire dal suo guscio e questo non può che farci piacere, perché è tale la bellezza interiore dell’uomo e quella delle sue imprese sportive che, sentirlo parlare e raccontare, non può che emozionarci. Nelle 2 ore e 43 minuti del film, ci sono racconti da parte di Riva e anche di molti personaggi, famosi e non, che parlano di lui e di ciò che ha rappresentato. La grandezza dell’uomo è sempre andata di pari passo con quella del calciatore e, non volendo, è divenuto mito in campo e fuori. Le emozioni non mancano e, per alcuni versi, si riassapora il gusto di un tempo lontano che ricordiamo comunque con gioia e affetto e che non riguarda solo il terreno di gioco. Si potrà comprendere cosa rende Gigi un sardo, pur non essendo sardo. In questo film si parla quindi anche di valori e non potrebbe essere altrimenti quando il protagonista è Gigi Riva, Rombo di tuono.

Luigi A. Cerbara