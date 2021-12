Nedved sul caso plusvalenze: “Non penso sia stato fatto il passo più lungo della gamba”

Il dirigente bianconero replica ai rumors sollevati dall’inchiesta del momento

Il caso plusvalenze sta scuotendo il calcio italiano ed in particolare la Juventus, una delle squadre di Serie A finite nell’occhio del ciclone assieme, per il momento, a Napoli, Genoa, Sampdoria ed Empoli. Sulla questione è intervenuto il dirigente dei bianconeri Pavel Nedved, ribadendo la sua sicurezza sul fatto che la società abbia operato in maniera trasparente e che quanto sta accadendo non condizionerà il rendimento della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Si attendono maggiori sviluppi nelle prossime settimane.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calcionews24.com)