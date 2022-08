Ndombele al Napoli, domani le visite mediche

Il centrocampista arriva in prestito dal Tottenham, diritto di riscatto fissato a 30 milioni

Tanguy Ndombele è un nuovo giocatore del Napoli. Il centrocampista giunge in prestito dal Tottenham, gli azzurri avranno il diritto di riscatto, 30 milioni di euro. Il calciatore francese non è mai entrato nelle grazie del tecnico Antonio Conte, tanto che nella scorsa stagione è stato prestato a gennaio al Lione, sua già ex squadra. Il Napoli inoltre vorrebbe trovare un accordo con il Sassuolo per l’attaccante Raspadori e a breve ufficializzerà la punta Giovanni Simeone, per quest’ultimo l’attesa è legata solo a questioni burocratiche.

Fonte foto: TransferMarkt.it

Stefano Rizzo