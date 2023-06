N’Dicka alla Roma è fatta: difensore in arrivo per la firma

I giallorossi stanno chiudendo il secondo colpo a parametro zero di questo inizio di mercato. Dopo Aouar, sta per arrivare nella Capitale il centrale ivoriano

Roma scatenata. Dopo Aouar, anche N’Dicka. Nei giorni scorsi è stato ultimato l’arrivo del centrocampista ex Lione, il quale ha firmato un contratto di cinque anni fino al 30 giugno del 2028. Ore toccherà a N’Dicka. Il difensore arriverà a parametro zero dall’Eintracht Francoforte, anche per lui pronto un contratto di 5 anni. Il suo arrivo nella Capitale è previsto prima delle 12. Secondo rinforzo dunque per José Mourinho, che ha deciso di restare in giallorosso rispettando il proprio contratto.

Sandro Caramazza

Fonte foto: SOS Fanta