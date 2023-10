Nazionale: Zaniolo out, El Shaarawy in

Un ex romanista va ed un giallorosso arriva nel ritiro di Coverciano

Dopo il clamore per il caso scommesse con il conseguente ritorno in inghilterra di Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali, il commissario tecnico Luciano Spalletti ha convocato Stephan El Shaarawy per il duplice impegno per le qualificazioni europee. Il romanista è arrivato in mattinata ed ha svolto una seduta di allenamento con la squadra. L’Italia, domani sera a Bari, affronterà Malta per poi volare con destinazione Londra, dove martedì 17 ottobre, nel prestigioso stadio di Wembley, ci sarà il big match con l’Inghilterra.

Luigi A. Cerbara