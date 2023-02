Nazionale francese: dopo Lloris e Benzema lascia anche Varane

Il difensore del Manchester United ha annunciato l’addio alla nazionale transalpina a soli 29 anni

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni è arrivata l’ufficialità: Raphael Varane lascia la nazionale francese. Il difensore ex Real Madrid e ora al Manchester United è stato un pilastro della retroguardia bleus sia durante questa Coppa del Mondo che soprattutto in quella del 2018 vinta in Russia. Duro colpo per la federazione transalpina che dopo gli addii di Benzema e Lloris deve incassare anche quello di un altro leader come Varane. Il difensore chiude la sua avventura a 29 anni dopo 93 presenze e 5 reti con la maglia del suo paese.

Alessandro Fornetti