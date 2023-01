Nations League, sorteggio semifinali: Italia di nuovo contro la Spagna, l’Olanda sfiderà la Croazia

Gli Azzurri affronteranno gli iberici come nel 2021, nell’altra sfida i padroni di casa dei Paesi Bassi se la vedranno con i croati

Si conosceva già il quando, ossia dal 14 al 18 giugno di quest’anno, ed il dove, in Olanda, precisamente a Rotterdam ed Enschede. Da oggi inoltre, si conosce anche il tabellone della prossima fase finale della Nations League. Per l’Italia di Roberto Mancini, di nuovo arrivata tra le prime quattro, c’è ancora una volta la Spagna come avversario in semifinale. Nel 2021 le Furie Rosse sbancarono San Siro vincendo per 2-1 grazie alla doppietta di Ferran Torres (inutile la rete di Pellegrini per gli Azzurri). Il prossimo giugno, l’Italia cercherà la sua rivincita, anche per rilanciarsi dopo la delusione della seconda mancata qualificazione al mondiale consecutiva. Chi passa il turno affronterà la vincente dell’altra semifinale tra la Croazia ed i padroni di casa dell’Olanda.

Luca Missori

(Fonte immagine: Gianlucadimarzio.com)