Nations League, quarta giornata: debacle per Italia e Inghilterra, vincono Belgio e Olanda

Concludiamo l’analisi della Nations League per quanto riguarda la prima lega vedendo cos’è successo nei gruppi 3 e 4.

Nel Gruppo 3 due goleade clamorose in questa quarta giornata: la prima è quella che la Germania ha rifilato all’Italia battendola in casa per 5-2 (potete leggere qui l’editoriale del match degli Azzurri). Una sconfitta pesante che rappresenta un netto passo indietro rispetto a quanto visto nelle prime tre giornate. L’altra goleada di giornata è ancora più clamorosa, dato che l’Ungheria vince 4-0 in casa dell’Inghilterra, relegandola sempre di più all’ultimo posto nel girone con due punti. Ora gli ungheresi sono primi a quota sette, seguiti dalla Germania un punto più sotto e proprio dall’Italia due punti più indietro.

Nel Gruppo 4 il Belgio batte in trasferta la Polonia grazie ad una rete dopo sedici minuti di Batshuayi, ma le vere emozioni le ha regalate la sfida tra Olanda e Galles: gli Orange vanno avanti di due reti dopo venti minuti, vengono rimontati dai gallesi che pareggiano con Bale su rigore oltre il novantesimo, ma subito dopo arriva il gol di Depay: è 3-2 per l’Olanda che rimane prima nel raggruppamento con 10 punti a + 3 sul Belgio. Ultimo posto per il Galles, eliminato, con un solo punto, terza la Polonia con 4.

