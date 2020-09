Nations League: pari per Germania ed Italia, vincono Inghilterra, Portogallo e Francia

Giovedì è scattata la prima giornata di questa seconda edizione, in campo tutte le principali nazionali europee

Non è una vera e propria pausa nazionali, dato che molti campionati ancora non sono ripartiti, ma due anni fa l’inizio di settembre ha inaugurato i match di Nations League, nuova competizione a gironi indetta dalla Uefa. Vediamo i principali risultati delle quattro sotto-leghe.

Nella Lega A la sfida più interessante era quella del girone 1 tra Germania e Spagna. giocata giovedì. E’ terminata 1-1, reti di Werner e Gayà a tempo scaduto. Nell’altro match del raggruppamento Ucraina batte Svizzera 2-1 e balza al primo posto in classifica. Ieri invece è scesa in campo l’Italia, che ha pareggiato 1-1 con la Bosnia (clicca qui per leggere analisi e pagelle del match degli Azzurri), inserita nel girone dell’Olanda, vittoriosa 1-0 in casa contro la Polonia (rete di Bergwijn). Nelle altre gare vittoria di misura anche per l’Inghilterra, 1-0 contro l’Islanda (gol di Sterling), 4-1 del Portogallo alla Croazia (rete di Cancelo, Jota, Joao Felix, A. Silva), 2-0 del Belgio sul campo della Danimarca (decisivi Denayer e Mertens) e successo di misura della Francia in trasferta contro la Svezia (gol di Mbappé). Inglesi e portoghesi comandano il gruppo 2, francesi e belgi il gruppo 3.

Nella Lega B Galles e Ungheria battono 1-0 in trasferta rispettivamente la Finlandia e la Turchia, la Russia vince 3-1 in casa con la Serbia, mentre Bulgaria e Irlanda pareggiano 1-1. Negli altri match del venerdì, Romania e Scozia pareggiano 1-1 con Irlanda del Nord e Israele, l’Austria batte la Norvegia 2-1 e la Repubblica Ceca espugna 3-1 il campo della Slovacchia. Per quanto riguarda la Lega C, pareggiano Moldavia e Kosovo (1-1) e Slovenia e Grecia (0-0), vincono 2-0 sia Kazakistan che Albania, rispettivamente contro Lituania e Bielorussia, stesso punteggio per Montenegro in trasferta contro Cipro. Nella giornata di oggi successi anche per Macedonia del Nord (2-1 sull’Armenia), Lussemburgo (stesso risultato con l’Azerbaigian e Georgia (1-0 sul campo dell’Estonia). Nella Lega D infine, 0-0 tra Lettonia e Andorra, vittoria 3-2 delle Faer Oer su Malta e successo 1-0 di Gibilterra su San Marino.

Luca Missori

(Fonte immagine: Fantacalcio.it)