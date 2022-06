Nations League: l’Italia crea ma non concretizza, con l’Inghilterra è 0-0

Gli Azzurri, seppur rimaneggiati, giocano un’ottima partita a Wolverhampton ma non segnano, resta il primo posto nel girone dopo il pari tra Ungheria e Germania

Tre partite in una settimana: una vittoria e due pareggi, un primo posto (provvisorio) in un girone che è probabilmente il più difficile della Nations League. Dopo la delusione della mancata qualificazione al mondiale e la debacle contro l’Argentina, era difficile aspettarsi un’Italia così viva, ma il rinnovamento azzurro procede spedito ed anche nella sfida contro l’Inghilterra sono emersi elementi positivi che permettono di guardare al futuro con un po’ più di ottimismo.

Contro gli inglesi Mancini ha continuato con gli esperimenti e le rotazioni: uomini nuovi ed anche un sistema di gioco leggermente diverso, un 4-3-3 che sapeva più di albero di Natale, con Pellegrini e Pessina dietro l’unica punta Scamacca ed una mediana presidiata da Frattesi e Locatelli e Tonali. Nel primo tempo la tanta qualità nelle zone centrali del campo ha messo in difficoltà l’Inghilterra, almeno 3-4 occasioni nitide per gli Azzurri non sfruttate a dovere. La difesa, guidata dalla inedita coppia centrale Acerbi–Gatti (quest’ultimo al suo esordio in nazionale) ha a tratti sofferto la qualità degli avversari in contropiede, ma considerando il livello degli attaccanti inglesi ha retto più che bene. Ne è venuto fuori un primo tempo divertente, con tante chances da una parte e dall’altra, ma senza nessuna rete.

Nella ripresa è venuta fuori la stanchezza della lunga stagione appena terminata, la girandola di cambi ha provato a dare una scossa al match, ma entrambe le difese hanno retto e la sfida si è trascinata fino al triplice fischio finale sullo 0-0. Nonostante le tante rotazioni, è positivo per l’Italia che al variare degli uomini la qualità del gioco espresso sia rimasta sostanzialmente immutata. Molto buono anche l’esordio di Gatti, di proprietà della Juventus ma tuttora in Serie B, che si è dimostrato all’altezza del palcoscenico europeo giocando una gara solida e di personalità. Non era scontato. Volendo guardare ai lati negativi, c’è ancora molto lavoro da fare per trasformare in gol l’importante mole di gioco creata. Mancano qualità e concretezza negli ultimi 20 metri, un difetto che è ormai strutturale per la nazionale di Mancini e che tra le altre cose è costato un mondiale.

Martedì prossimo c’è la Germania per la quarta partita di questa terza edizione della Nations League. C’è un primo posto nel girone da preservare, ma soprattutto un nuovo corso azzurro da portare avanti. La strada da fare è ancora lunga e tortuosa, ma l’Italia di Mancini sembra più avanti nel suo percorso di crescita di quanto si poteva pensare fino a qualche settimana fa. C’è margine per guardare al futuro con un po’ più di ottimismo.

Luca Missori

