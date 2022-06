Nations League, Lega A: Cornelius rimonta la Francia, l’Ungheria batte l’Inghilterra, CR7 trascina il Portogallo

Tante sorprese in questa prima giornata insieme al pareggio degli Azzurri contro la Germania, Rossi compie un’altra impresa alla guida dei magiari, pari per la Spagna, vince l’Olanda

Con il mondiale eccezionalmente d’inverno, quest’estate è dedicata alla Nations League, giunta ormai alla sua terza edizione. Nella prima giornata, andata in scena lo scorso fine settimana, non sono mancate le sorprese, con diversi pronostici scontati sulla carta ribaltati da quanto avvenuto poi sul campo di gioco. Questione di motivazioni, ma non solo, la sensazione è che i colpi di scena non finiranno qui. Vediamo nel dettaglio i risultati più importanti.

I primi verdetti che non ti aspetti sono arrivati dal girone 1, quello in cui a farla da padrone avrebbero dovuto essere, in teoria, le due finaliste dell’ultimo mondiale: Francia e Croazia. Invece hanno perso entrambe, la formazione di Deschamps 2-1 in casa contro la Danimarca, i croati sempre tra le mura amiche ed in maniera molto più netta, per 3-0 contro l’Austria. Non è bastata la qualità del solito Benzema, i transalpini sono capitolati a causa di due ingenuità difensive ben sfruttate dall’ex Atalanta Cornelius. Nel raggruppamento 2 è sempre Cristiano Rolando a trascinare il suo Portogallo nella vittoria per 4-0 contro la Svizzera. Doppietta per CR7, che arriva a 117 reti in nazionale. Nessuno come lui. Pareggiano invece 2-2 Repubblica Ceca e Spagna.

Nel girone 3, quello dell’Italia di Roberto Mancini, fa ancora una volta parlare di sé l’Ungheria del CT italiano Mario Rossi, che batte l’Inghilterra per 1-0 grazie al gol di Szobozslai. Complice il pareggio degli Azzurri con la Germania (cliccando qui potrete leggere l’editoriale del match dell’Italia) i magiari ora sono primi in classifica. Domani sera l’allenatore italiano sfiderà proprio la nostra nazionale a Cesena, in una partita il cui esito è tutt’altro che scontato. Nel gruppo 4 infine, da segnalare il poker dell’Olanda al Belgio, con protagonisti Depay e l’interista Dumfries, ed il successo della Polonia sul Galles. I gallesi erano con la testa altrove, allo spareggio mondiale di ieri contro l’Ucraina, spareggio vinto per 1-0 con la qualificazione alla Coppa del Mondo ottenuta per la prima volta dal 1958. Un traguardo storico.

Neanche il tempo di riposarsi che già sta per partire la seconda giornata di Nations League. Una tre giorni di partite che vedrà sfide di cartello come Croazia–Francia e Germania–Inghilterra, nonché match che sulla carta possono sembrare meno emozionanti e dal pronostico più scontato, ma che come si è visto non lo saranno per nulla. Un antipasto di qualità a pochi mesi dalle portate principali che saranno servite in Qatar il prossimo inverno.

Luca Missori

(Fonte immagine: Rsi.ch)