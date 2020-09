Nations League, Italia Bosnia 1-1: Sensi riprende Dzeko. Analisi e pagelle

Al Franchi di Firenze, gli azzurri pareggiano il primo match di NL, con la rete del centrocampista dell’Inter

Termina 1-1 Italia Bosnia, accade tutto nella ripresa, apre Dzeko, chiude Sensi. Gli azzurri salgono a quota un punto in graduatoria e lunedì c’è la trasferta in Olanda.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Biraghi; L. Pellegrini, Sensi, Barella; Chiesa, Belotti, Insigne.

Bosnia (4-3-3): Sehic; Cipetic, Sunjic, Sanicanin, Kolasinac; Cimirot, Hadziahmetovic, Gojak; Visca, Dzeko, Hodzic.

AZZURRI AL PICCOLO TROTTO

Indicazioni tipiche da primo match stagionale al Franchi tra Italia e Bosnia, ovvero ritmi lenti e poca intensità. Gli azzurri prendono subito il pallino del gioco, non riuscendo però mai a farsi realmente pericolosi dalle parti di Sehic. Il primo squillo della gara arriva, comunque, al minuto 11’ con Chiesa, che ricevuta palla da Insigne, incrocia ma prende solo l’esterno della rete. Lo scorrere delle lancette non accende la partita, che continua sui suoi ritmi blandi, con l’Italia che domina il possesso e una Bosnia chiusa bene tatticamente. Una delle rare occasioni degli ospiti arriva al 27’esimo, con Dzeko che lavora molto bene la sfera, suggerisce per Hodzic, la cui palla dentro trova l’anticipo sopra la traversa di Visca. Nel finale, ci provano gli azzurri con Belotti e Barella ma in entrambi casi, pecca la precisione.

SOLO PARI

Ripresa molto più movimentata con squadre un po’ più larghe e proiettate a pungere l’avversario. La prima grande occasione è di marchio balcanico, con Hodzic, che va via a Florenzi, salta Donnarumma e da posizione defilata prende il palo. Gli azzurri non ci stanno e un minuto dopo rispondono con Insigne, il cui tap-in di testa trova il legno e la deviazione di Sehic. Al minuto 57′, ecco però il gol degli ospiti: corner dalla destra, spizzata di Sunjic e anticipo di Dzeko per lo 0-1. L’Italia subisce il colpo, faticando a costruire palle gol e con una Bosnia che si chiude a riccio nella propria metà campo. Al 67′ esimo però, arriva, il pari azzurro: azione insistita dei ragazzi di Mancini, palla per Insigne, che mette a rimorchio per Sensi, la cui conclusione, complice anche una deviazione, si insacca in rete. La rete galvanizza gli azzurri, che vanno vicini al vantaggio prima con Florenzi e poi con Zaniolo. Nel finale, pericolosa la Bosnia, che sfiora il colpaccio con Visca e Besic, bravo Donnarumma in ribattuta.

Azzurri ancora in difficoltà fisica, dopo la lunghissima stagione appena trascorsa. Nel primo tempo, ritmo lento e poche occasioni create, meglio nella ripresa. Staffetta Belotti-Immobile, oggi poco proficua.

Bene la Bosnia, che gioca una partita chiusa per poi ripartire velocemente. Dzeko, giocatore assoluto, fa reparto da solo e complica la strada agli azzurri.

PAGELLE

Donnarumma: 5,5 Può fare poco o niente sul gol bosniaco, poco reattivo sul palo di Hodzic.

Florenzi: 5,5 Rischia di far subire il primo gol azzurro, quando Hodzic gli prende il tempo, ma per sua fortuna viene salvato dal palo.

Bonucci: 6 Amministra con la solita esperienza la propria difesa, non rischia quasi nulla.

Acerbi: 6,5 Il migliore della retroguardia azzurra, difende ma si proietta anche in avanti.

Biraghi: 6 Molto offensivo in pieno stile Antonio Conte, meglio nella ripresa.

Pellegrini: 5 Uno dei peggiori in campo dell’Italia, poco in palla e quasi mai dentro la partita. Importante per Mancini il suo talento, deve recuperare di condizione. Dal minuto 86’ Kean: S.V

Sensi: 6,5 Fatica un po’ nel primo tempo, anche perché non tastava un campo da calcio da febbraio. Nella ripresa, meglio e pareggia con un ottimo inserimento.

Barella: 7 Il migliore della nostra Nazionale, corre, lotta, si inserisce. Che dire di più, il solito Barella.

Chiesa: 5,5 Non riesce quasi mai a rendersi pericoloso e a mettere il suo consueto turbo per macinare chilometri nella fascia. Dal minuto 71’ Zaniolo: 6 Entra e prova a spaccare il match, non male.

Belotti: 5 Prestazione difficile per l’attaccante granata, che fatica contro i colossi bosniaci. Dal minuto 73’ Immobile: 5,5 Non riesce a far male alla Bosnia. Alla prossima sarà sicuramente titolare.

Insigne: 6,5 Buona gara dello scugnizzo partenopeo, uno dei più pericolosi, prendendo anche il palo.

All.Mancini: 6 Bisognava fare punteggio, contro presumibilmente la meno quotata del girone. La condizione, comunque, è quella che è, bisogna crescere.

POST-MATCH MANCINI

” Sono soddisfatto dei ragazzi, che ci hanno provato fino all’ultimo. Manca ancora la brillantezza, è normale, ma l’impianto di gioco è immutato. Con l’Olanda vogliamo fare ancora meglio”.

Sandro Caramazza