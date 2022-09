Nations League inaspettata: Ungheria e Italia si giocano l’ingresso in semifinale

Quello che sembrava essere un girone durissimo, visto anche il momento degli azzurri, si è rivelato occasione di rivalsa e stasera Roberto Mancini e i suoi si giocheranno il primo posto contro la squadra di Rossi che li precede in classifica

A inizio competizione la presenza di Germania e Inghilterra aveva fatto pensare a un girone 3 già indirizzato. All’ultimo turno dei raggruppamenti di questa Nations League, invece, sono clamorosamente Italia e Ungheria a giocarsi l’accesso alle semifinali del torneo. Gli ungheresi inaspettatamente primi con 10 punti seguiti proprio dagli azzurri a 8. Fuori dai giochi tedeschi e inglesi, quest’ultimi che retrocedono in lega B. Questa sera in terra ungherese i ragazzi di Mancini tenteranno di consolarsi dopo la bruciante esclusione dal mondiale di quest’anno, l’unico risultato utile, però, è la vittoria. Gli azzurri dovranno ancora fare a meno di Ciro Immobile ma vista la prova contro l’Inghilterra ormai non dovrebbe più essere un problema fare a meno di qualche titolare. L’undici iniziale dovrebbe ricalcare quello visto venerdì con qualche piccola novità in ogni reparto. Si potrebbero vedere Bastoni in difesa, Pobega a centrocampo e Gnonto davanti. Proverà a fare l’ultima magia, dal canto suo, Marco Rossi che con la sua Ungheria sta stupendo tutti e non da poco. La vittoria in Germania di pochi giorni fa certifica il gran lavoro fatto dal tecnico italiano.

Glauco Dusso