Nations League, al via le semifinali: oggi tocca all’Olanda, domani all’Italia

Terza edizione del trofeo che ospita la Final Four in Olanda, con i padroni di casa in campo stasera contro la Croazia

Riparte la Nations League ed è una notizia che riguarda da vicino gli italiani in quanto la nostra nazionale è tra le protagoniste di questa Final Four. Tra oggi e domani infatti si giocheranno le due semifinali e successivamente domenica avrà luogo la finale, con le nazionali impegnate che saranno appunto l’Olanda, la Croazia la Spagna e l’Italia. L’edizione di quest’anno si concluderà in Olanda dove i padroni di casa cercheranno di arrivare in fondo alla competizione dopo averla sfiorata nel primo anno, quando persero in finale contro il Portogallo.

Oggi proprio gli oranje scenderanno in campo contro la Croazia, mentre domani sarà la volta dell’Italia che affronterà ancora la Spagna, come nell’ultima edizione della competizione, quando gli azzurri persero per 2-1.

Le quattro nazionali partecipanti a questo mini torneo ci sono arrivate superando dei gironi da quattro squadre tutti molto equilibrati: la Croazia ha chiuso il Gruppo 1 con 13 punti appena davanti alla Danimarca, un punto sotto, e staccando Francia e Austria, la Spagna invece ha conquistato 11 punti nel Gruppo 2, solo uno in più del Portogallo e due più della Svizzera lasciando la Repubblica Ceca all’ultimo posto. L’Italia nel Gruppo 3 era quella con il girone più difficile ma lo ha chiuso a 11 punti davanti alla sorprendente Ungheria, un punto in meno, e soprattutto a Germania e Inghilterra, infine l’Olanda nel Gruppo D ha portato a casa ben 16 punti dominando il girone con Belgio, Polonia e Galles.

Fonte foto: instanews.it

Alessandro Fornetti