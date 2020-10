Nations League, 4° giornata: pari Germania, perdono Spagna ed Inghilterra, tris per il Portogallo

Sconfitte a sorpresa per iberici ed inglesi, Lukaku trascina il Belgio, vince anche la Francia

Lega A

Gruppo 1: Nel girone dell’Italia la Polonia ha la meglio per 3-0 in casa sulla Bosnia (doppietta di Lewandowski e rete di Linetty). Gli Azzurri invece pareggiano 1-1 in trasferta contro l’Olanda (gol di Pellegrini e van de Beek) e perdono il primo posto in classifica proprio in favore dei polacchi.

Gruppo 2: In questo raggruppamento il Belgio vince 2-1 in trasferta contro l’Islanda (doppietta del solito Lukaku) e scavalca al primo posto in classifica l’Inghilterra, che perde a sorpresa in casa per 1-0 contro la Danimarca. Decisiva la rete su rigore dell’interista Eriksen. I danesi raggiungono al secondo posto proprio gli inglesi.

Gruppo 3: In questo girone vincono entrambe le big: la Francia espugna il campo della Croazia 2-1 grazie ai gol di Griezmann e Mbappé. Il Portogallo invece batte 3-0 in casa la Svezia grazie alle reti di Bernardo Silva e Diogo Jota (doppietta). Francesi e portoghesi rimangono primi a pari merito ed ora hanno 10 punti in classifica.

Gruppo 4: In quest’ultimo raggruppamento due risultati a sorpresa: la Germania pareggia in casa per 3-3 con la Svizzera, riuscendo a rimontare prima da 0-2 e poi da 2-3, mentre la Spagna perde 1-0 sul campo dell’Ucraina. Gli iberici restano primi a quota 7 punti, ma ora tedeschi ed ucraini sono a -1.

Lega B

Gruppo 1: In questo girone vincono entrambe le prime, con l’Austria che vince 1-0 in trasferta contro la Romania (rete di Schopf) e la Norvegia che con lo stesso punteggio ha la meglio in casa sull’Irlanda del Nord. Austriaci e norvegesi salgono a quota 9 punti.

Gruppo 2: Nel secondo raggruppamento di questa lega la Scozia si aggiudica il big match con la Repubblica Ceca, vincendo 1-0 grazie alla rete dopo pochi minuti di Fraser. Gli scozzesi rimangono primi ed allungano a +4 sui cechi, mentre nell’altra gara del girone la Scozia espugna 2-3 il campo della Slovacchia.

Gruppo 3: In questo raggruppamento due pareggi: la Russia fa 0-0 con l’Ungheria, mentre la Turchia viene fermata in casa 2-2 dalla Serbia. La situazione in classifica rimane invariata, con la Russia sempre prima a +1 sull’Ungheria.

Gruppo 4: Nell’ultimo gruppo di questa lega due vittorie per 1-0, quella del Galles in trasferta contro la Bulgaria e quella della Finlandia in casa con l’Irlanda. I gallesi rimangono primi e salgono a quota 10 punti, a +1 sui finlandesi.

Lega C

Gruppo 1: In questo girone c’è da registra il pareggio per 0-0 tra Azerbaigian e Cipro e la vittoria in trasferta del Lussemburgo per 2-1 sul campo del Montenegro. I lussemburghesi raggiungono proprio i montenegrini in testa alla classifica con 9 punti.

Gruppo 2: In questo girone due pareggi per 1-1, tra Macedonia del Nord e Georgia e tra Estonia e Armenia. Situazione invariata in classifica, con la Macedonia e la Georgia che restano prime in classifica.

Gruppo 3: Nel terzo raggruppamento di questa lega la Slovenia espugna 4-0 il campo della Moldavia, mentre la Grecia viene fermata sullo 0-0 in casa dal Kosovo. Gli sloveni ora sono primi da soli, a +2 sui greci.

Gruppo 4: In quest’ultimo gruppo infine c’è da registrare la vittoria per 2-0 della Bielorussia sul Kazakistan ed il pareggio 0-0 tra Lituania ed Albania. I bielorussi allungano in testa al girone portandosi a +2 su lituani ed albanesi.

Lega D

In questa lega Malta batte Lettonia 1-0, mentre le Faer Oer vincono 2-0 in casa contro Andorra e rimangono in testa al gruppo 1 con 10 punti. Nel gruppo 2 0-0 tra Liechtenstein e San Marino, ha riposato Gibilterra.

Luca Missori

(Fonte immagine: Notizieh24.eu)