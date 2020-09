Nations League, 2° giornata: CR7 fa 101 col Portogallo, poker per Spagna e Francia, manita del Belgio

Nations League, 2° giornata: CR7 fa 101 col Portogallo, poker per Spagna...

Gli iberici stendono l’Ucraina e conquistano la vetta del girone, doppietta per il fuoriclasse della Juventus contro la Svezia, a segno anche Mertens con la sua Nazionale

Lega A

Nella serata di ieri, per ciò che concerne il Gruppo 1, c’è da registrare la vittoria per 2-1 della Polonia sul campo della Bosnia (gol di Glick e Grosicki) e il successo esterno dell’Italia contro l’Olanda (per leggere analisi e pagelle della vittoria degli Azzurri CLICCA QUI).

Nel Gruppo 2 invece, manita del Belgio all’Islanda firmata da Witsel, Mertens, Doku e Batshuayi (doppietta). Nell’altro match del raggruppamento pareggio 0-0 tra Danimarca ed Inghilterra, che ora è seconda a -2 proprio dai belgi. Ultima a 0 punti l’Islanda.

Nel terzo gruppo di questa Lega, vincono di nuovo Portogallo e Francia. Una doppietta di Cristiano Ronaldo, che supera quota 100 gol in nazionale, trascina i lusitani al successo in trasferta sul campo della Svezia, mentre i transalpini hanno la meglio per 4-2 sulla Croazia (stesso risultato della finalissima del Mondiale del 2018) (reti di Griezmann, Giroud, Upamecano ed autogol). Francesi e portoghesi restano primi nel girone a punteggio pieno.

Nel Gruppo 4 infine la Spagna batte 4-0 l’Ucraina grazie ai gol di Sergio Ramos (doppietta), Ansu Fati e Torres. Gli iberici salgono al primo posto scavalcando proprio gli ucraini, mentre la Germania pareggia 1-1 in trasferta contro la Svizzera (reti di Gundoghan e Widmer).

Lega B

Nel Gruppo 1, la Norvegia ne fa cinque all’Irlanda del Nord e centra la sua prima vittoria di questa edizione, la Romania invece batte 3-2 in trasferta l’Austria, scavalcandola al primo posto del raggruppamento.

Per quanto riguarda il Gruppo 2, Israele e Slovacchia pareggiano 1-1, successo esterno invece per la Scozia, 2-1 contro la Repubblica Ceca (che causa Covid è stata costretta a cambiare tutti i giocatori). Gli scozzesi ora comandano il girone.

Nel Gruppo 3, Serbia e Turchia fanno 0-0, mentre la Russia espugna 3-2 il campo dell’Ungheria grazie alle reti di Milanchuck, Ozdoev e Fernandes. Russi in testa al girone a punteggio pieno, a +3 proprio sugli ungheresi.

Nel Gruppo 4 infine, vincono per 1-0 sia Galles che Finlandia, rispettivamente contro Bulgaria ed Irlanda. Gli scandinavi salgono al secondo posto, a -3 dai gallesi.

Lega C

Nel primo gruppo della terza Lega, vittoria 1-0 per l’Azerbaigian sul campo di Cipro, stesso risultato del Montenegro sul Lussemburgo, con il gol partita che avviene nei minuti di recupero e lancia i montenegrini a punteggio pieno. Nel Gruppo 2 invece l’Armenia batte l’Estonia 2-0, mentre Georgia e Macedonia del Nord pareggiano 1-1. Georgiani e macedoni restano primi a quota quattro punti ciascuno, ma ora sono incalzati dagli armeni che sono dietro solo di un punto.

Nel Gruppo 3 vincono sia Grecia che Slovenia, rispettivamente 2-1 in trasferta contro il Kosovo ed 1-0 in casa con la Moldavia. Le due nazionali ora guidano il raggruppamento con quattro punti a testa.

Nel quarto ed ultimo gruppo infine, successo della Lituania, 1-0 fuori casa contro l’Albania, e vittoria per la Bielorussia, 2-1 sul campo del Kazakistan. Dopo due giornate l’equilibrio è assoluto, tutte le nazionali infatti hanno tre punti in classifica.

Lega D

Nell’ultima lega di questa Nations League si sono disputati quattro match: nel Gruppo 1 pareggio 1-1 tra Malta e Lettonia e vittoria 1-0 in trasferta delle Isole Faer Oer contro Andorra. Gli isolani sono primi nel girone a punteggio pieno. Nel Gruppo 2 invece Gibilterra ha riposato, il Liechtenstein espugna 2-0 San Marino e raggiunge proprio Gibilterra in vetta al raggruppamento.

Luca Missori

(Fonte immagine: Giornaledirimini.com)