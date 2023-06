Nations League: Olanda-Croazia 2-4, oggi la sfida tra Spagna e Italia

I croati battono gli olandesi dopo i tempi supplementari, decisivi i gol di Petkovic e Modric. Questa sera in campo gli azzurri di Mancini

Sono iniziate le Final Four di Nations League e abbiamo già la prima finalista: la Croazia. La nazionale di Luka Modric ha giocato ieri, a Rotterdam, la semifinale contro l’Olanda e ha vinto nei tempi supplementari. La gara viene sbloccata da Malen per l’Olanda a cui rispondono Kramaric, su calcio di rigore, e Pasalic. Al 96′ ci pensa Noa Lang a pareggiare ma durante i supplementari la Croazia segna prima con Petkovic e poi ancora su rigore con Luka Modric, chiudendo definitivamente la partita sul 2-4. Ennesima prestazione non eccellente dell’Olanda mentre i croati continuano a dimostrarsi una squadra tosta ed ostica nonostante l’età avanzata di alcuni elementi.

Questa sera ci sarà invece Spagna-Italia per decidere chi affronterà i croati nella finale di Nations League. de La Fuente si affida al 4-2-3-1 con le sorprese Ansu Fati e Asensio dal 1′ mentre in difesa ci dovrebbe essere Le Normand. Per quanto riguarda il nostro CT le novità ci sono principalmente in attacco: dentro Zaniolo ,Immobile e Raspadori, inizialmente fuori Retegui. Per il resto Mancini si affida ai titolari dell’Europeo, eccezioni fatte per Acerbi e Toloi.

Appuntamento questa sera alle 20.45 per scoprire chi raggiungerà la Croazia in finale di Nations League.

Fonte foto: calciomercato.com

Davide Farina