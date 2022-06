Nasce il nuovo Verona: ad un passo Cioffi e il direttore sportivo Marroccu

I veneti cambiano molto rispetto alla passata stagione, il presidente Setti è pronto ad avviare un nuovo ciclo

L’Hellas Verona viene da stagioni molto positive prima con Juric e poi con Tudor in panchina, tuttavia la società scaligera è pronta nuovamente a cambiare e ad affidarsi sia ad un nuovo allenatore che ad un nuovo direttore sportivo. Infatti sia Tudor che Tony D’Amico hanno già lasciato la piazza ed al loro posto sono pronti ad arrivare Gabriele Cioffi, ex tecnico dell’Udinese, ed il ds Marroccu, che ha risolto il proprio contratto con il Brescia ed è pronto a firmare un triennale con il Verona. Entrambi sono state delle scelte del presidente Setti che ora spera di trovare un po’ di continuità non solo nei risultati ma anche nella gestione del club.

Cioffi viene da un’ottima annata con l’Udinese in cui dopo aver sostituito sulla panchina Gotti l’8 dicembre 2021, ha portato i friulani dal sedicesimo al dodicesimo posto finale facendo giocare molto bene la propria squadra ed arrivando comodamente alla salvezza. Ora la nuova avventura al Verona è pronta per partire, firmerà un biennale e verrà affiancato come detto dal direttore sportivo Marroccu per cui si attende l’annuncio ufficiale nelle prossime ore.

Sul mercato il Verona deve guardarsi dagli assalti delle big per i propri gioielli: La Lazio e l’Atalanta guardano con interesse ad Ilic ma anche il suo compagno di reparto Tameze ha molti estimatori sia in Italia che all’estero. C’è poi la situazione legata ad Antonin Barak vero leder della squadra che piace molto al Napoli ma anche in Premier League. Sul fronte acquisti invece il club si prepara a riscattare Giovanni Simeone dal Cagliari dopo l’ottima stagione, ma chiederà ai sardi, freschi di retrocessione in Serie B, uno sconto rispetto ai 12 milioni iniziali pattuiti per il giocatore.

In attesa delle ufficialità sta per partire dunque il nuovo corso in casa Hellas Verona sempre con l’obiettivo di valorizzare i propri calciatori e chissà magari di fare un passo in avanti puntando alla qualificazione europea.

Fonte foto: TuttoHellasVerona.it

Alessandro Fornetti