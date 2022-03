Nasce il corso per arbitri Var, da luglio si parte

L’annuncio di Rocchi, dopo l’audio svelato di Torino-Inter, sottolinea come ci sia bisogno di ridurre al minimo gli errori della squadra al monitor

Far di necessità virtù. Le discussioni che giornata dopo giornata si susseguono sui protocolli d’uso del Var hanno portato a una decisione ben precisa. Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, ha spiegato come ci sia la necessità di formare un gruppo di figure esclusivamente dedicate allo strumento che in più di qualche occasione ha lasciato perplessi gli appassionati di calcio. Ecco perché da luglio nascerà un corso atto a istruire direttori di gara “varisti”, per avere arbitri specializzati sull’uso della tecnologia e ridurre quindi al minimo gli errori che comunque erano già drasticamente diminuiti. Avere una squadra che si occuperà solamente del monitor diventa quindi una priorità per evitare episodi contestati. Ultimo esempio quello del match Torino-Inter di cui è stato svelato in esclusiva l’audio tra i due direttori di gara. L’errore, secondo quanto detto proprio da Rocchi, sta nell’arbitro al Var che pensa come se fosse in campo. Per questo bisognerà istruire figure che si occupino solo delle immagini sullo schermo.

Glauco Dusso