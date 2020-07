Napoli Udinese 2-1: Politano regala i tre punti a Gattuso – analisi e pagelle

Gli azzurri battono a fatica la squadra di Gotti e si riportano a ridosso della Roma

Termina 2-1 al San Paolo tra Napoli e Udinese, decisive la marcature di De Paul, Milik e Politano. Partenopei a 56 punti in graduatoria e quinto posto vicino.

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Udinese (3-5-2): Musso; Nuytinck, De Maio, Becao; Stryger Larsen, de Paul, Walace, Fofana, Zeegelaar; Lasagna, Nestorovski. All. Gotti

DE PAUL CHIAMA, MILIK RISPONDE

Primo tempo equilibrato al San Paolo, con un Udinese per niente passiva e sempre pericolosa in fase di ripartenza. La partita la fa il Napoli, che al minuto 7′ ha una buona occasione per passare in vantaggio con Mario Rui, che servito in area trova l’ottima respinta della retroguardia avversaria. I friulani non stanno a guardare, tant’è che dopo un gol annullato giustamente per fuorigioco a Nestorovski, al 21esimo passano in vantaggio: buona iniziativa proprio dell’ex Palermo, che serve lungo linea Lasagna, cross basso dell’attaccante e puntuale arrivo di De Paul, il cui diagonale batte Ospina. Il Napoli, però, reagisce subito e dopo un minuto sfiora la rete del pari con Mario Rui, che si mette in proprio ma il suo tiro viene respinto da Musso. Al minuto 30′ ecco però l’episodio che cambia il match: Mertens esce per infortunio, al suo posto Milik, che dopo poco meno di 60 secondi dal suo ingresso in campo, mette in rete su ottimo cross di Zielinski. Nel finale, qualche occasione da entrambi i lati, ma bene i due portieri.

UNA PERLA DI POLITANO

Buona parte di secondo tempo al piccolo trotto a Napoli, tant’è che per la prima vera palla-gol bisogna aspettare il minuto 60′ con Zielinski, che da fuori becca una clamorosa traversa, con pallone che va a sbattere sulla linea per poi ritornare in campo. Nove minuti più tardi, è la volta dell’Udinese, con Lasagna, che sfrutta un errore di Manolas per battere a rete, ma il suo tiro viene respinto da Ospina. Nel finale, il match si accende: prima ci provano ancora gli ospiti con De Paul, che servito in area da Nestorovski, scavalca Ospina con un pallonetto ma provvidenziale e fortunato l’intervento in extremis di Koulibaly, che fa sbattere la palla sull’incrocio dei pali. Ospina se la ritrova poi in mano. Al minuto 94′ però il Napoli vince il match: Politano, entrato al posto di uno spento Callejon, trova una grandissima conclusione, che bacia il palo e batte Musso. Al San Paolo termina 2-1.

Il Napoli vince sul fotofinish una partita complicata con un avversario molto ostico. Politano la risolve con una perla e Roma avvisata.

Buona Udinese, che prima va in vantaggio ma poi la perde nel finale. Peccato per le occasioni di Lasagna e soprattutto De Paul.

PAGELLE

Ospina: 7 Può fare poco o nulla sul diagonale di De Paul, nella ripresa si supera sulla conclusione ravvicinata di Lasagna.

Hysaj: 6 Spinge abbastanza, ma cross non sempre all’altezza e tanti sulla schiena degli avversari. Nel finale mezzo punto in più per l’assist a Politano.

Manolas: 5,5 Meglio nel primo tempo, male nella ripresa dove quasi fa fare gol prima a Lasagna e poi a De Paul.

Koulibaly: 6,5 Meglio del compagno di reparto, sempre attento e a tratti invalicabile. Nella ripresa, provvidenziale e fortunato sul salvataggio a De Paul.

Mario Rui: 6,5 Molto attivo in fase offensiva, con un paio di folate pericolose, educato il sinistro del terzino portoghese.

Ruiz: 6 Prestazione con qualche sussulto dei suoi, ma non brillantissima. Nel secondo tempo, prova a trovare il gol con un sinistro a giro fuori non di molto. Dal minuto 80′ Elmas: S.V

Lobotka: 6 Nel complesso, sufficiente la prestazione dello slovacco. Meglio in fase di recupero che da regista. Dal minuto 70′ Demme: 6 Solito ordine e sostanza in mezzo.

Zielinski: 6,5 Buona partita del talentuoso centrocampista polacco, suo l’assist dell’1-1 di Milik. Nella ripresa, clamorosa traversa con palla quasi più dentro che fuori. Dal minuto 80′ Allan: S.V

Callejon: 5 Gara sottotono dello spagnolo, che sbaglia un clamoroso pallone nell’azione poi trasformata in rete da Milik. Poco nella ripresa. Dal minuto 70′ Politano: 7 La decide lui con una perla dalla distanza. Entra con un giusto piglio, sostituendo uno spento Callejon e da i tre punti ai suoi.

Mertens: S.V Dal 30′ Milik: 6,5 Gol immediato e pari al San Paolo. Nella ripresa, poca precisione sotto porta.

Insigne: 6 Non ispiratissimo il capitano, che non trova mai il bandolo della matassa. Buone alcune palle per i compagni, che peccano di precisione.

All. Gattuso: Vittoria fondamentale per rispondere alla sua ex squadra Milan. Grazie ai cambi risolve una partita complicata

Parole post-match Gattuso

” Oggi abbiamo vinto contro una squadra molto ostica e fisica. Non abbiamo giocato bene, ma era importante trovare i tre punti. Mertens ha preso una ginocchiata“.

