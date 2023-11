Napoli torna la vittoria ma si sbanda a sinistra: dopo Mario Rui si ferma anche Olivera

Tempo di lettura 1 minuto

La squadra di Mazzarri espugna Bergamo ma perde il terzino uruguagio per 2 o 3 mesi visto l’infortunio al ginocchio rimediato contro l’Atalanta

Il Napoli e Walter Mazzarri si godono il ritorno al successo di sabato pomeriggio. Meno sorrisi, però, giungono dall’infermeria dove Mathias Olivera aveva fatto preoccupare tutti uscendo anzitempo quasi in lacrime toccandosi il ginocchio. Si era temuto per il crociato, invece gli esami effettuati ieri evidenziano una lesione di secondo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Un sospiro di sollievo moderato visto che comunque il laterale mancino dovrà stare fermo dai 2 ai 3 mesi. 2023 quindi finito per lui, lo si rivedrà verosimilmente a febbraio. Un problema in più per Mazzarri che da quel lato deve fare già a meno di Mario Rui. Possibile soluzione Juan Jesus, come già accaduto sabato contro l’Atalanta. Una notizia non confortante visto che adesso arrivano Real Madrid, Inter e Juventus.

Glauco Dusso