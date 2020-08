Napoli, tanti dubbi legati al mercato

La dirigenza partenopea sta cercando di sfoltire la rosa per poi prendere calciatori mirati

Il calciomercato del Napoli, così come quello di tutte le squadre di Serie A, sta risentendo molto dei tempi stretti e del periodo che stiamo vivendo nel mondo: tanti dubbi e incertezze accompagnano le trattative odierne, con gli azzurri che dispongono al momento di una rosa troppo ampia da gestire per mister Gattuso.

Proprio questo sarà il lavoro principale del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, monetizzare su calciatori fuori dal progetto per poi investire le cifre raccolte su altri che interessano da tempo. I nodi principali riguardano le cessioni di Allan, Koulibaly e Milik; per il brasiliano è forte l’interesse dell’Everton di Ancelotti, per il senegalese si sta parlando con il Manchester City ma sarà una trattativa complessa, mentre il polacco è al centro di un intreccio di mercato che riguarda anche Juventus e Roma, che però per prenderlo dovrebbero prima cedere i loro attaccanti.

Anche nel mercato in entrata c’è qualche difficoltà visto che l’obiettivo Gabriel Magalhaes, difensore centrale in uscita dal Lille, è ad un passo dall’Arsenal e le altre trattative sono bloccate per l’abbondanza di giocatori già in rosa. Non è un mistero che al Napoli interessino da tempo Under della Roma e Boga del Sassuolo ma prima come detto dovranno partire almeno due calciatori del parco esterni partenopeo.

Un mercato che dunque stenta a decollare dopo il grande acquisto Osimhen ma che sicuramente darà al tecnico una squadra in grado di lottare di nuovo per le posizioni di vertice della classifica.

Fonte foto: corrieredellosport.it

Alessandro Fornetti