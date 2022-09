Napoli, stop Osimhen

Il nigeriano è stato costretto ad uscire nel primo tempo della sfida di ieri contro il Liverpool

L’unica nota stonata della grande vittoria di ieri sera del Napoli è stato l’infortunio occorso a Victor Osimhen verso la fase finale del primo tempo. Il nigeriano che già prima del match non era al meglio, ha accusato un risentimento alla coscia destra ed è stato costretto a lasciare il campo. In attesa degli esami che svolgerà domani per chiarire l’entità del problema, Spalletti ha anticipato nella conferenza stampa post-partita che Osimhen salterà sicuramente lo Spezia e probabilmente altre partite, con il rientro previsto ormai dopo la sosta per le nazionali. Scatta l’ora di Simeone, che già ieri ha timbrato il cartellino dopo soli tre minuti dall’ingresso in campo.

Fonte foto: calciomercato.it

Alessandro Fornetti