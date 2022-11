Napoli, stop Kvaratskhelia: salta la trasferta di Bergamo

Il georgiano sarà indisponibile per una forma di lombalgia acuta, duro colpo per i partenopei alla vigilia della gara contro l’Atalanta

Brutte notizie per il Napoli in vista della partita contro l’Atalanta; Kvaratskhelia salterà il match a causa di una forte lombalgia emersa nell’ultimo report pubblicato dal Napoli e riguardante l’allenamento odierno. Il georgiano è stato finora l’uomo in più del Napoli siglando ben sei gol in A e essendo sempre pericoloso in ogni azione. Il big match di Bergamo perde dunque un altro protagonista; dopo Muriel si ferma anche Kvaratskhelia con l’attenzione che adesso si sposta sul duello tra Zapata e Osimhen.

Alessandro Fornetti