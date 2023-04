Napoli: Simeone recuperato dall’infortunio, torna ad allenarsi in gruppo

Il Cholito ha preso parte regolarmente alla seduta di allenamento coi compagni ed è disponibile per il match con la Salernitana, ancora out Politano e Mario Rui

Il terzo scudetto ormai è ad un passo per il Napoli, in caso di successo con la Salernitana sabato prossimo e di contemporanea non vittoria della Lazio contro l’Inter i partenopei potrebbero festeggiare ufficialmente già da domenica pomeriggio. Per il derby campano Spalletti recupererà anche Giovanni Simeone, fermo da inizio aprile per un infortunio al bicipite femorale che l’ha tenuto fuori anche dal quarto di finale di Champions League col Milan. Simeone ora sta bene, si è allenato interamente col gruppo sia ieri che oggi e dunque sarà convocabile. Restano ancora ai box invece sia Matteo Politano che Mario Rui, da valutare meglio nei prossimi giorni.

Luca Missori

