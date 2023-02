Napoli, si ferma Raspadori: stop di 30-40 giorni

Tegola per l’attacco degli azzurri con il calciatore italiano che sarà costretto ai box

Giacomo Raspadori si è infortunato in allenamento e si è sottoposto a degli esami alla coscia sinistra per capire l’entità del suo problema. Le notizie non sono positive; distrazione di secondo grado e stop di 30-40 giorni. L’attaccante salterà diverse partite tra cui le due di Champions League contro l’Eintracht Francoforte e proverà a tornare per il big match contro il Milan del 2 aprile. Nonostante lo scarso minutaggio ottenuto finora, questo è un forfait pesante per Spalletti che con gli impegni ravvicinati avrebbe sicuramente fatto più affidamento su Raspadori che reclamava spazio già da alcune settimane.

Fonte foto: sosfanta.calciomercato.com

Alessandro Fornetti