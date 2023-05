Napoli, si ferma Lozano: stagione finita per lui

Il messicano ha riportato un infortunio che lo terrà lontano dai campi per gli ultimi match di questa annata

Il Napoli perde Lozano per il finale di stagione; il giocatore uscito anzitempo dalla partita contro la Fiorentina per un infortunio parso serio fin dall’inizio, si è sottoposto agli esami di rito che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro. Il giocatore, autore di una stagione con luci e ombre, termina dunque il proprio campionato e non potrà dare il suo apporto nelle restanti gare che per il Napoli saranno senza pensieri visto il tricolore già in cassaforte. Spalletti tornerà ad alternare Politano ed Elmas sulla fascia destra cercando degli spunti sia per questo finale di stagione che per la prossima, quando i partenopei saranno chiamati a difendere il titolo.

Fonte foto: sosfanta.calciomercato.it

Alessandro Fornetti