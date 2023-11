Napoli, si ferma Lindstrom; sarà out 15 giorni

Tempo di lettura meno di un minuto

L’esterno danese si è infortunato con la sua nazionale e dovrà rimanere lontano dai campi

Jesper Lindstrom continua a non ingranare nella sua avventura al Napoli; l’esterno dopo tanta panchina con Rudi Garcia ora si è infortunato e non potrà mettersi subito a disposizione del nuovo allenatore Walter Mazzarri. Il danese ha rimediato una lesione del muscolo tibiale sinistro nell’ultima partita disputata con la sua nazionale e starà fuori per circa 15 giorni. In un momento di cambiamenti nel Napoli e di grandi match in programma, Lindstrom poteva rappresentare un ottimo jolly da usare a partita in corso, tuttavia dovrà ripartire dai box e slaterà certamente le sfide con Atalanta, Real Madrid ed Inter, provando poi a tornare per quella contro la Juventus.

Fonte foto: areanapoli.it

Alessandro Fornetti