Napoli, si ferma Cajuste

Lo svedese non si è allenato in gruppo per un problema muscolare patito nell’allenamento di ieri

Altro infortunio in casa Napoli. Nella sessione odierna Jens Cajuste non si è allenato con i suoi compagni a causa di un affaticamento muscolare accusato nella giornata di ieri. Lo svedese ha svolto delle terapie e salterà il recupero di domani contro il Sassuolo. Il classe ’99 verrà valutato di giorno in giorno per capire se riuscirà a recuperare il prima possibile.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina