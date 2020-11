L’euro-Sassuolo espugna il San Paolo: Napoli sconfitto 2 a 0, analisi e pagelle

La squadra di mister De Zerbi, nonostante le assenze, gioca una grande partita contro i partenopei. 3 punti e secondo posto in classifica: l’Europa non è più solo un sogno

Alle ore 18 allo Stadio San Paolo sfida ad alta quota tra azzurri e neroverdi: il Napoli vuole vincere per raggiungere il secondo posto, il Sassuolo cerca punti per continuare a sognare e rimanere nelle zone nobili della classifica.

Formazioni. Gattuso si affida alla formazione titolare: 4-2-3-1 con Ospina tra i pali, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj in difesa, Fabian Ruiz e Bakayoko in mediana con Politano, Mertens e Lozano trequartisti e Osimhen centravanti. Assente Insigne per infortunio. De Zerbi schiera i suoi a specchio, adottando la stessa formazione dei partenopei e schierando Consigli fra i pali, Müldür, Chiriches, Ferrari e Rogerio nei quattro di difesa, Locatelli e Ayhan mediani e Traorè, Lopez e Boga a supporto di Raspadori. Out Berardi, Caputo e Djuricic.

Primo tempo. La partita è fin da subito vivace, entrambe le squadre giocano a viso aperto. La prima chance è per il Napoli, con Consigli che sbaglia tutto servendo Osimhen salvo poi compiere un miracolo sullo stesso nigeriano, che aveva la porta quasi spalancata davanti a sé. L’ex Lille è il più pericoloso dei suoi, e pochi minuti dopo parte in contropiede, si accentra e prova la conclusione dal limite, sparando di poco alto. Il Sassuolo non si fa scoraggiare e continua a creare gioco, passando ad un 4-3-3 in fase offensiva con Lopez che si abbassa sulla linea dei centrocampisti e Müldür che avanza sulla fascia. E proprio su contropiede è Boga ad impensierire Ospina, con un gran destro dal limite che viene spazzato in angolo dal portiere colombiano. E’ l’ultima emozione di un bel primo tempo : dopo un minuto di recupero si va tutti negli spogliatoi.

Secondo Tempo. Il Napoli cerca di tenere il pallino del gioco ma deve contrastare le folate del Sassuolo, che va a nozze con gli spazi lasciati dai partenopei quando salgono in attacco. Proprio su una di queste iniziative Raspadori subisce un pestone da Di Lorenzo in area di rigore: Mariani viene richiamato al VAR e decreta il calcio di rigore per il Sassuolo. Sul dischetto va Locatelli, che non si fa ipnotizzare e spiazza Ospina: al 59′ è 1 a 0 per gli ospiti. Il Napoli cerca il pareggio, e Gattuso sostituisce Lozano con Petagna per avere due punte fisiche li davanti; pochi minuti dopo è il turno di Hysaj e Mertens, con Mario Rui ed Elmas a prenderne il posto. Il Napoli spinge ma non riesce a trovare la via del gol: ennesimi spunti di Osimhen e Politano, ma i tiri effettuati sono troppo deboli. Il possesso palla della squadra partenopea è continuo ma poco efficace: gli uomini di Gattuso cercano così di affidarsi più alle giocate dei singoli, ma senza trovare il guizzo giusto per segnare. Un gol arriverebbe anche durante il primo dei 6 minuti di recupero, ma Osimhen è in offside: la rete di testa di Manolas su punizione di Mario Rui viene così annullata. Il Napoli avrebbe anche da recriminare su una delle ultime azioni di gioco, quando Rogerio trattiene vistosamente la maglia ad Osimhen in aria di rigore: l’arbitro però non ravvisa gli estremi per un calcio di rigore, e proprio sull’azione successiva il Sassuolo parte in un contropiede condotto magistralmente che viene concluso in gol da Lopez. La rete del 2 a 0 chiude di fatto la partita, regalando 3 punti pesantissimi al Sassuolo.

Brutta sconfitta per la squadra partenopea, che compie un passo indietro rispetto a quanto fatto vedere nelle ultime uscite di campionato. Una vittoria sarebbe valsa il secondo posto.

3 punti d’oro invece per il Sassuolo, che continua così il suo straordinario inizio di stagione e si issa al secondo posto in classifica dietro il Milan capolista. I neroverdi, nonostante le assenze pesanti di tre titolatissimi, giocano una partita di carattere e intelligenza che gli vale una storica vittoria.

Pagelle

Ospina: 6. Non compie particolari errori, ma appare nervoso in diverse occasioni, tanto da rimediare un giallo per proteste.

Di Lorenzo: 5. Brutta partita la sua, condita dall’errore che sancisce il calcio di rigore per gli avversari. Disattento.

Manolas: 5,5. Uno dei pochi a salvarsi nel primo tempo, cala nel secondo. Prova comunque a mettere una pezza sulle folate neroverdi, e troverebbe anche la via del gol, se non gli venisse annullato per fuorigioco.

Koulibaly: 6,5. Ultimo a mollare, il centrale senegalese si porta anche in area di rigore avversaria alla ricerca disperata del pareggio. Stavolta non è fortunato.

Hysaj: 5,5. Svolge i suoi compiti in difesa senza particolari patemi. Non ha colpe sul rigore concesso al Sassuolo. In avanti però spinge pochino (dal 70’ Mario Rui: 5,5. Non un grande apporto al match. Di lui si ricorda un tiro sbilenco dal limite dell’area e qualche calcio d’angolo poco pericoloso. Non proprio il massimo…)

Fabian Ruiz: 5,5. Poche geometrie questa volta per l’estroso giocatore spagnolo, che oggi proprio non si accende.

Bakayoko: 6. È prezioso come sempre in fase di interdizione, recuperando qualche pallone soprattutto nella prima fazione. Purtroppo cala alla ripresa.

Politano: 6,5. Il migliore dei suoi fin quando è in campo. Corre, crea occasioni e ha il merito di servire una palla a Mertens che sarebbe solo da infilare in rete. Continua il suo momento di forma. (dal 77’ Zielinski: 5,5. Cerca di dare una mano ai suoi nel recuperare il punteggio. Si vede che stà fuori da un po’).

Mertens: 5. Spreca un’ottima occasione nel secondo tempo. Non riesce a trovare la giocata giusta, né con assist né con occasioni da gol. (dal 70’ Elmas: 5,5. Cerca di rendersi protagonista, ma non si vede molto nei 20 minuti giocati).

Lozano: 5. Non la sua miglior partita. Cerca il guizzo lì davanti senza mai rendersi davvero pericoloso. (dal 64’ Petagna: 5,5. Stavolta non è fortunato come contro il Benevento e il suo cambio non svolta la partita: tanto sacrificio per la squadra ma pochi tiri in porta).

Osimhen: 5,5. L’unico a rendersi più volte pericoloso sia con tiri da fuori che con giocate personale, ma non riesce mai, mai a concretizzare. Ha il merito di procurarsi un rigore nel finale, che Mariani decide di non fischiare.

Gattuso: 5,5 Poteva essere la partita che dava un segnale al campionato, la sesta vittoria della stagione: e invece arriva la prima sconfitta. La sensazione è che De Zerbi ha letto meglio la partita, incartandola al collega: il Sassuolo aspetta i partenopei e gioca sulle ripartenze negli ampi spazi concessi. Avrà modo di rifarsi.

Le dichiarazioni dell’allenatore azzurro nel post-partita: “Abbiamo avuto tante occasioni ma non le abbiamo sfruttate: potevamo far di più. Non dobbiamo star qui a discutere se fosse rigore o meno, noi dobbiamo parlare della partita: sicuramente potevamo sfruttare le occasioni che abbiamo avuto. Il Sassuolo è una squadra che corre tanto, e noi abbiamo commesso alcune ingenuità. Possiamo e dobbiamo fare meglio“. Poi sulle difficoltà del centrocampo: “Dobbiamo saper coprire il campo, il problema non è nei centrocampisti: Zielienski ed Elmas erano un mese che non giocavano, ci può stare che fossero macchinosi. Noi eravamo sotto ritmo quando avevano palla loro, anche se con 5-6 passaggi andavamo nella loro zona di campo, soprattutto nel primo tempo: quando avevamo palla abbiamo fatto anche bene, prima del rigore. Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare, pensando ad arrivare tra le prime quattro“.

Fonte foto: Sky Sport

Fabrizio Scarfò