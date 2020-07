Napoli Roma 2-1: una perla di Insigne manda ko Fonseca . Analisi e pagelle

Gli azzurri vincono lo scontro ravvicinato nel finale grazie ad una perla del loro capitano

Termina 2-1 Napoli Roma, con le reti di Callejon e Insigne per gli azzurri, inutile la rete del momentaneo pari di Mkhitaryan. Per la squadra di Gattuso, ottima prova e grande reazione dopo la sconfitta di Bergamo. Male ancora la Roma, terza sconfitta consecutiva.

Tra le file azzurre, si rivede dal primo minuto l’ex di turno Manolas, arruolabile accanto al solito Koulibaly. In porta, tocca a Meret. In centrocampo, confermato il trio Demme, Fabian Ruiz, Zielinski. Mentre in avanti, dal primo minuto Callejon e Milik, insieme a Insigne.

Nei giallorossi, Fonseca conferma il 3-4-2-1, in difesa novità Ibanez e ritorno di Mancini. Tra i pali, ritorno di Pau Lopez. Sulle fasce, Spinazzola a sinistra e Zappacosta a destra. Sulla trequarti, presenti Mkhitaryan e Kluivert con unica punta Edin Dzeko.

NAPOLI ROMA, GRANDE EQUILIBRIO

Primo tempo interessante ma privo di reti al San Paolo. Il Napoli parte meglio, più in palla e dinamico, rispetto ad una Roma un po’forse troppo timida. La prima palla-gol è infatti di marchio azzurro, con Fabian Ruiz, che suggerito bene da Callejon, trova a pochi passi dalla porta l’ottima risposta del ristabilito Pau Lopez. Tre minuti più tardi, l’estremo difensore spagnolo è costretto agli straordinari, bloccando una pericolosa azione costruita dal duo Mario Rui-Zielinski. Per vedere le prime folate della Roma dalle parti di Meret, bisogna aspettare il minuto 22′ , con Pellegrini, che dalla trequarti sfiora il palo, complice anche una deviazione dell’ex Manolas. Nel finale, un’occasione per parte: per gli azzurri, ci prova Milik ma ancora attento Pau Lopez; mentre per i giallorossi è ancora una volta Lorenzo Pellegrini a rendersi pericoloso, che trova una buona deviazione dopo un invitante cross di Zappacosta.

Napoli Roma, l’urlo dello scugnizzo

È un Napoli molto più dinamico e vivace nella ripresa rispetto ad una Roma abbastanza passiva e sottotono. Il primo squillo arriva con Insigne, che con un velenoso tiro cross rischia di beffare Pau Lopez. Al minuto 54′ si sblocca il match: azione insistita dei partenopei da sinistra verso destra, gran cross di Mario Rui e anticipo secco di Callejon su Ibanez. La rete galvanizza l’undici di Gattuso, che va vicino al raddoppio prima con Zielinski e poi con Ruiz. In entrambi i casi, manca forza e precisione. Nel momento migliore dei padroni di casa, ecco però il pari della Roma: ripartenza veloce dei giallorossi con Dzeko che apre la strada a Mkhitaryan, che si avvicina alla trequarti, Kluivert gli porta via l’uomo e destro bellissimo dell’armeno a folgorare l’incolpevole Meret. Il pareggio romanista fa da apriti sesamo ai cambi, con entrambi i tecnici, in cerca di forze fresche da inserire in campo. Entrano per gli azzurri: Mertens, Maksimovic, Lozano, Lobotka ed Elmas. Nella Roma, riecco Zaniolo (fuori da gennaio) e Cristante. La gioia del gol però non arriva dai nuovi interpreti, bensì da uno dei 22 di partenza. Gioia che coinvolge mister Gattuso, che al minuto 82′ può festeggiare il nuovo vantaggio: Insigne prende palla sulla sua personale mattonella (out sinistro) e fa partire un fantastico tiro a giro, che non lascia scampo a Pau Lopez. Nel finale, ci prova la Roma con Dzeko, debole però il suo colpo di testa parato senza troppi affanni da Meret.

Prestazione di qualità e quantità del Napoli, che gioca meglio della Roma, mantenendo il pallino del gioco e dominando a tratti. Bellissima l’azione insistita e con pazienza nel primo gol, poi una perla del capitano a suggellare la vittoria.

Roma ancora in fase stand By, meglio rispetto all’ultima uscita contro l’Udinese, soprattutto in fase difensiva. A tratti però troppa timida e passiva, ripresa sottotono.

PAGELLE NAPOLI

Meret: 6 Poco impegnato per tutta la partita, incolpevole sul gran gol di Mkhitaryan.

Di Lorenzo: 5,5 Fatica nel primo tempo, dove pecca molto di precisione e timidezza. Nella ripresa, va meglio.

Manolas: 5,5 Ritorna dal primo minuto proprio contro la sua ex ma non riesce a brillare. Un po’ troppo impreciso. Dal 63′ Maksimovic: 6 Entra e ricompone la coppia con Koulibaly. Bravo e senza troppi affanni

Koulibaly: 7 Uno dei migliori del Napoli (come sempre). Ordine e classe da campione.

Mario Rui: 6,5 Bella prova dell’esterno portoghese, sia in fase difensiva che offensiva. Pericoloso nella ripresa.

Fabian Ruiz: 7 Grande prestazione del talentuoso centrocampista spagnolo. Qualità da vendere, quasi ritornato ai fasti di un tempo. Dal 85′ Elmas: S.V

Demme: 6 Solita partita di sostanza dell’ex Lipsia. Sempre una garanzia. Dal 69′ Lobotka: 6 Fa il lavoro di Demme e non dispiace.

Zielinski: 6,5 Qualità e leggerezza del polacco, a cui a volte manca solo il gol.

Callejon: 7 Quarto gol in campionato per lo spagnolo, bello il suo anticipo su Ibanez. Dal 69′ Lozano:6 Come il belga, non dispiace, dando velocità alla parte offensiva azzurra.

Milik:5,5 Poco cercato e trovato dai suoi compagni, unico tira in porta allo scadere del primo tempo. Dal 63′ Mertens:6 Ciro non segna ma dà dinamicità e brio in avanti.

Insigne: 7,5 Uno dei migliori lo scugnizzo partenopeo, mezzo voto in più per la perla del minuto 82.

All. Gattuso: 7 Altra vittoria contro una grande del nostro calcio, sempre sul pezzo e bravo a gestire le tante partite. Ringhio Ok.

PAGELLE ROMA

Pau Lopez: 6,5 Compie alcune ottime parate che tengono a galla i giallorossi. Nei due gol, può fare veramente poco

Ibanez: 5,5 Bene per larghi tratti, poi si perde Callejon sul primo vantaggio azzurro.

Smalling: 6 Buona prestazione del centrale inglese, diligente e molto attento. Sfortunato esce per fastidio muscolare. Dal 29′ Fazio: 6 Meglio rispetto all’uscita contro l’Udinese, ha un cliente che parla (fisicamente) la sua stessa lingua.

Mancini: 6 Cerca di frenare le avanzate napoletane, proiettandosi anche in fase offensiva nel primo tempo.

Zappacosta: 6 Buon primo tempo, con un paio di folate sulla destra, nella ripresa cala così come la squadra.

Veretout: 5,5 Poca legna e sostanza del francese, che non riesce quasi mai a prendere le redini del gioco.

Pellegrini: 6 Buon primo tempo del centrocampista romano, con qualche palla gol importante. Cala nella ripresa. Dal 75′ Cristante: 6 Da mediano si affianca a Veretout, facendo normale amministrazione.

Spinazzola: 5,5 Meglio nel primo tempo, nella ripresa stanco e più basso.

Mkhitaryan: 6,5 Al primo vero guizzo della partita non delude. I grandi giocatori sono anche questi.

Kluivert: 6 Gara non esaltante dell’olandese, sufficienza raggiunta grazie al movimento a portare via l’uomo per il pareggio di Mkhitaryan. Dal 65′ Zaniolo: 6 Unica nota positiva della serata giallorossa, il rientro di questo ragazzo. Oggi in fase di rodaggio, ma sarà fondamentale per il prosieguo della stagione. Bentornato Niccolò!

Dzeko: 6 Si vede poco, sovrastato da Koulibaly e Manolas. Ma quando riesce a toccare palla è sempre pericoloso, suo il via alla rete del pareggio.

All.Fonseca: Crisi nera per l’ex tecnico dello Shakthar. Voleva una reazione e l’ha trovata sporadicamente. Bisogna ritrovare immediatamente la strada maestra.

DICHIARAZIONI POST-MATCH GATTUSO

” Questa squadra cresce giornata dopo giornata, dobbiamo migliorare ancora nella mentalità ma siamo sulla strada giusta. Tanti giocatori resteranno con noi il prossimo anno. Insigne deve dribblare di più, è un grande giocatore. Lozano a campo aperto è devastante, lo vede molto meglio adesso”.

DICHIARAZIONI POST-MATCH FONSECA

” Abbiamo giocato bene, facendo così possiamo vincere le partite. Lavoriamo sulla difesa a tre e cogliamo far bene, migliorando continuamente. È vero i risultati faticano ad arrivare, ma sono fiducioso sui ragazzi”.

Fonte foto: Skysport

Sandro Caramazza