Napoli regina di coppe

Se in campionato i risultati non regalano grosse gioie ai partenopei non si può dire lo stesso delle altre competizioni. Che si tratti dell’ Europa o del trofeo nazionale, oggi con Gattuso così come ieri con Ancelotti, gli azzurri danno il meglio in queste sfide



La zona Champions distanl ben 12 punti, la scalata al quarto posto, obiettivo minimo ad inizio stagione, vede continue battute di arresto e sembra ormai quasi impossibile a questi ritmi.

Potrebbe sembrare quindi una stagione fallimentare per il Napoli se non fosse per un particolare, un particolare non secondario, assolutamente non secondario; I partenopei sono infatti imbattuti nel loro cammino nelle coppe, in corsa sia in Champions League che in Coppa Italia.



La coppa nazionale li ha visti trionfare sulla Lazio, detentrice sia del trofeo che della Supercoppa Italiana nonchè al momento ad un punto dalle due capolista Inter e Juventus, nella semifinale di andata di proprio l’Inter è stata superata, così le mire per una qualificazione nella prossima stagione delle competizioni euoropee si fanno più concrete con la possibilità di giocarsi una finale di Coppa Italia che in caso di vittoria garantirebbe almeno l’accesso all’Europa League oltre alla gioia di alzare un trofeo.



Diverso l’altro fronte, quello della massima competizione continentale, non per il cammino della squadra svolto fin qui, anzi, battere il Liverpool non è poca cosa e certamente dà soddisfazione, ma si sa il torneo non è una passeggiata, bisogna investire molte energie, specialmente se il prossimo avversario sarà Messi ed il suo Barcellona.



Il 25 febbraio la grande sfida, in casa al San Paolo, e forse l’occasione è più fortunata di quanto il sorteggio potesse far sembrare.

Il Barca non è più quell’armata imbattibile di qualche anno fa, è una squadra iinfatti che sta raccimolando prestazioni altalenanti, spesso sottotono, falcidiata da tensioni interne (questo in comune con lo spogliatoio napoletano) e con lo scontro aperto tra Leo Messi e il team manager Abidal, senza pezzi pregiati come Suarez a Dembelé.

Certo ciò non vuol dire che si possa sottovalutare la caratura dell’avversario, sia ben chiaro, ma l’opportunità è ghiotta per dimostrare che il Napoli di questa stagione è la vera regina di coppe.



Fonte foto:lastampa.it

Roberto Lojudice