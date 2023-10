Napoli-Real Madrid, Natan in difesa! Ancelotti con Vinicius

Tempo di lettura meno di un minuto

Stasera al Maradona in campo gli azzurri campioni d’Italia contro le Merengues per la seconda giornata di Champions League, gruppo C

Napoli e Real Madrid si giocano il primato del girone C di Champions League dopo aver sconfitto all’esordio rispettivamente il Braga e l’Union Berlino. Al Maradona, serata di gala. Rudi Garcia, dopo le due vittorie consecutive contro Udinese e Lecce e il caso Osimhen apparentemente rientrato, va a caccia del colpo grosso contro il re della Champions League, Carletto Ancelotti. In campo dal 1′ Natan, che farà coppia con Ostigard. In avanti, Osimhen confermato con Kvaratskhelia e Politano ai suoi lati. Nel Real Madrid, Camavinga incalza Mendy sulla fascia sinistra, mentre Modric è in vantaggio su Kroos. C’è Vinicius in attacco.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Sisal