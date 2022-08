Napoli-Raspadori ci siamo

Gli azzurri hanno raggiunto l’accordo con il Sassuolo per il trasferimento dell’attaccante, mancano solo gli ultimi dettagli

‘Questo matrimonio s’ha da fare’ contrariamente a quanto scrisse il poeta Alessandro Manzoni. Dopo una lunga e stenuante trattativa, le parti sembrano vicinissime e l’attaccante Giacomo Raspadori sta per passare dal Sassuolo al Napoli. E’ servito uno sforzo ulteriore da parte della società azzurra per soddisfare la richieste dei neroverdi. Raspadori si sposterà sotto il Vesuvio per una cifra totale di 30 milioni di euro. La formula sarà quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto da parte azzurra: 5 milioni per il prestito oneroso e 25 milioni per il riscatto. Gli emiliani, da parte loro, sono andati incontro al Napoli abbassando le richieste sui bonus.

Fonte foto: IlNapolista.it

Stefano Rizzo