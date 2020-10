Napoli: quando l’avversario si chiama burocrazia

Parlare di calcio giocato e di Napoli non è mai stato un compito così arduo come in questo momento

L’ultima giornata di campionato non ha visto disputarsi il match fra la compagine partenopea e la Juventus, rendendo quindi impossibile commentare qualsiasi tipo di prestazione sportiva. Come se non bastasse, anche sull’ultima partita giocata dagli azzurri, datata 27 settembre e vinta dai ragazzi di mister Gattuso con un tennistico 6 a 0, aleggia l’ombra del Coronavirus: il giorno dopo l’incontro infatti ben 14 tesserati del Genoa – componenti della squadra e dello staff – sono stati riscontrati positivi al virus Covid-19.

Proprio la positività di numerosi giocatori del club rossoblù ha obbligato il Napoli ha sottoporre i propri tesserati ad un numero elevato di tamponi i quali, dopo aver rivelato la positività di Zielinksi in un primo momento, hanno visto aggiungersi anche quella di Elmas un paio di giorni dopo. Proprio la positività di quest’ultimo pare aver convinto la Asl campana ha “suggerire” al Napoli, attraverso un comunicato, di non recarsi a Torino per non mettere a rischio l’incolumità dei giocatori juventini a causa della diffusione del virus.

Terna arbitrale e giocatori della Juventus hanno atteso per 45 minuti gli avversari

È intorno a quel “suggerimento”, a quel comunicato della Asl che da giorni si sta discutendo: da una parte vi è la tesi supportata del Napoli, forte del fatto che tale comunicato fosse esplicito nell’asserire che la partenza sarebbe andata contro le disposizioni sanitarie e che il viaggio avrebbe rappresentato una vera e propria violazione della legge; dall’altra la Juventus (e soprattutto la Lega Calcio), che si appella al regolamento in materia di Covid-19 prestabilito ad inizio campionato e che esplicita chiaramente come una squadra debba obbligatoriamente presentarsi ad una partita fin quando avrà la possibilità di schierare 13 giocatori, di cui almeno un portiere.

Ancora non è chiaro quale saranno le conseguenze di tale disputa: l’avvocato del Napoli Mattia Grassani continua a difendere la posizione presa dal club: la squadra non sarebbe potuta partire, pena commettere un reato. Per questo motivo, stando alle sue parole, il club non si sente sotto attacco, si ritiene dalla parte della ragione e sostiene che basti leggere il provvedimento dell’ASL Napoli per avere un’idea compiuta della vicenda.

Gli spalti dello Stadium, che avrebbero dovuto ospitare mille spettatori, sono rimasti vuoti

Nella giornata di ieri c’è stata la visita a Castel Volturno degli ispettori della Procura Federale in merito all’indagine sulla partita mai giocata, i quali hanno acquisito ulteriori documenti da mettere a disposizione del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea. Motivo della loro visita è stata anche l’espressa richiesta delle e-mail scambiate dalla società azzurra e la Asl campana: mentre i giocatori stanno tutt’ora svolgendo l’isolamento fiduciario imposto, l’obiettivo di coloro che stanno investigando è quello di districare la matassa di tale spinosa vicenda. A breve sono attese importanti novità, soprattutto per quanto riguarda l’assegnazione dei punti in palio e/o di eventuali punti di penalizzazione alla società del patron De Laurentiis, rea di non essersi presentata allo Stadium. Il Napoli ha già comunicato che non accetterà neanche minime sanzioni: la conclusione del caso appare quindi ancora lontana.

Fonte foto: tg24.sky.it

Fabrizio Scarfò