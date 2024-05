Napoli: Paris Saint-Germain su Osimhen e Kvaratskhelia, si tratta per Conte

Tempo di lettura 1 minuto

Il club francese vuole i due gioielli dei partenopei per rimpiazzare il partente Mbappé, nel frattempo De Laurentiis sta limando gli ultimi dettagli per l’ingaggio del tecnico pugliese

Sono giorni movimentati in casa Napoli, che vuole ripartire dopo una stagione a dir poco deludente terminata al decimo posto in classifica e fuori da ogni coppa europea. C’è il fronte Antonio Conte, che ogni giorno sembra sempre più vicino alla panchina azzurra, ma le trattative con De Laurentiis come al solito sono lunghe e complesse. Poi c’è il mercato in uscita. Dopo la partenza certa di Mbappé, il Paris Saint-Germain vuole ripartire proprio da Napoli per rinforzarsi: è pronta infatti un’offerta monstre di 220 milioni di euro per Osimhen e Kvaratskhelia, con i partenopei che in caso virerebbero su Lukaku, tornato al Chelsea. Attenzione anche a Giovanni di Lorenzo, che piace sia a Juventus che Roma. Il rischio per Conte è di trovare una rosa da dover ricostruire.

Luca Missori

(Fonte: Gianlucadimarzio.com)