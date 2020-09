Napoli, ostacolo Parma ormai alle porte

Gli azzurri affronteranno i ducali nel primo match stagione in campionato, con il dubbio di chi schierare in avanti

Poco meno di 72 ore e il Napoli è pronto nuovamente a scendere in campo per la prima gara ufficiale della nuova stagione di Serie A 2020/21. Sono passati quasi 47 giorni dall’ultima sfida di livello per la squadra di Gattuso, ovvero dall’8 agosto, quando al Camp Nou contro il Barcellona di Messi, il Napoli dovette soccombere per 3 a 1. Gli azzurri, che hanno chiuso la passata stagione al settimo posto in graduatoria, ma con un’altra Coppa Italia in bacheca, vogliono riscattarsi, per poter vivere una nuova stagione da assoluti protagonisti. Lo start definitivo che avverrà domenica alle 12:30 contro il Parma darà avvio ad un’annata impegnatissima, con pochi giorni di riposo tra una partita e l’altra e con tre competizioni da onorare fino all’ultimo secondo.

MERCATO AZZURRO

Rispetto alla scorsa annata, contraddistinta dall’avvicendamento in panchina del maestro Ancelotti e dell’allievo Rino Gattuso, gli azzurri hanno cambiato pochissimo in termini di rosa e di mercato, puntellando in particolar modo il reparto offensivo. Il fiore all’occhiello della campagna targata Aurelio De Laurentiis è sicuramente il nigeriano Osimhen, arrivato sotto il Vesuvio per una cifra intorno ai 70 milioni di euro. L’attaccante ex Lille è diventato, difatti, l’acquisto più costoso della storia partenopea, superando di un paio di quattrini l’arrivo del Chucky Lozano. Attacco che si è rafforzato anche con l’acquisto di Petagna dalla Spal, ma anche per certi versi rivoluzionato, con le partenze di Callejon e quella imminente di Milik.

IL NAPOLI ANTI PARMA

Per il match di domenica contro il Parma, Gattuso dovrebbe far scendere i suoi con il solito 4-3-3, nonostante le varie prove di 4-2-3-1 per poter far giocare insieme sia Mertens che Osimhen. Confermato il quartetto difensivo, con il probabile ricambio tra l’acciaccato Mario Rui e Hysaj, e la linea mediana ricca di qualità e sostanza, con Fabian, Zielinski e Demme, il vero dubbio è in attacco. Per forza di cose, il più collaudato sarebbe quello composto da Insigne, Mertens e Politano, ma attenzione alla forma di Osimhen cosi come del Chucky Lozano, voglioso di stupire Gattuso e di ripagare i tantissimi soldi spesi per lui lo scorso anno.

Fonte foto: Calcio Napoli 24

Sandro Caramazza