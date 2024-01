Napoli: Osimhen vede il suo futuro in Premier League

Tempo di lettura 1 minuto

In un’intervista alla CBS il centravanti nigeriano ha parlato con chiarezza delle sue ambizioni, a fine stagione è probabile che lascerà i partenopei per approdare nel campionato inglese

Nonostante il recente rinnovo, il futuro di Victor Osimhen sembra sempre più lontano da Napoli. La stessa clausola di rescissione inserita nel nuovo contratto, che oscilla tra i 120 e i 130 milioni di euro, è un chiaro indizio di questo. A confermare i sospetti, ci ha pensato poi lo stesso centravanti nigeriano in un’intervista rilasciata ieri alla CBS. Osimhen ha dichiarato di avere già un piano per il prossimo anno, a cui però penserà solo dopo aver finito la stagione. La destinazione più probabile, neanche a dirlo, è la Premier League, per motivi sia economici che di prestigio. L’asta per l’attaccante dei partenopei è già iniziata, il Chelsea è in pole position e pronto a pagare la clausola, Arsenal e Manchester United seguono a ruota, ma non è detto che nei prossimi mesi non possa inserirsi qualche altro top team.

Luca Missori

(Fonte immagine: Cbssports.com)