Napoli: Osimhen convocato per la sfida contro l’Udinese dopo le discussioni con Garcia e società 

Giorni infuocati a Castel Volturno a causa dei litigi tra il calciatore nigeriano e l’allenatore francese e la polemica tra il procuratore di Victor ed i canali social partenopei

Siamo appena a fine settembre eppure il Napoli campione d’Italia in carica deve risolvere già diversi problemi. Molti ruotano intorno alla figura di Victor Osimhen, l’uomo simbolo dello scudetto dello scorso anno. Domenica sera infatti, l’attaccante dei partenopei ha sbagliato un rigore importante e discusso animatamente con Rudi Garcia dopo essere stato sostituito. Ieri, il patron De Laurentiis ha saputo di essere stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Roma con l’accusa di falso in bilancio, con riferimento proprio all’acquisto nel 2020 del bomber nigeriano. Infine, il procuratore del giocatore Roberto Calenda, sempre ieri sera si è scagliato contro la società per un video pubblicato sul profilo ufficiale Tik Tok del club in cui il suo assistito veniva preso in giro per il penalty fallito contro il Bologna (video poi subito cancellato). Una scia di polemiche ancora non placate, che però non hanno impedito ad Osimhen di essere convocato per la partita di questa sera contro l’Udinese. Victor sarà a disposizione della squadra e molto probabilmente giocherà titolare.

Luca Missori

(Fonte immagine: IlPost.it)