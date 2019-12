Napoli, operazione vittoria a Sassuolo

Gli azzurri non vincono da 12 gare in campionato e domenica saranno ospiti dei neroverdi al Mapei

A.a.a cercasi vittoria disperatamente… No non è uno dei prossimi film al cinema targato Aurelio De Laurentiis ma quasi, perché in casa partenopea la crisi sembra non avere mai fine, visto che l’ultimo successo in campionato è datato addirittura 19 ottobre, quando l’allora squadra di Ancelotti s’impose sull’Hellas Verona per 2 a 0. Gli azzurri nelle ultime 12 partite tra campionato e coppa hanno raccolto soltanto il bottino pieno in Champions contro Salisburgo e Genk, mentre tra i confini nazionali il trend è, appunto, in negativo, tanto che la classifica parla di ottavo posto e 21 punti di distacco dalla Juve capolista. Un abisso, per una squadra abituata negli ultimi anni a volare ad alta quota e sempre in lotta serrata con i bianconeri.

BIG DELUDENTI

Il cambio di panchina, con l’arrivo di Gattuso, fin adesso, non ha portato buoni frutti, visto il ko di sabato scorso contro il Parma, che ha confermato le difficoltà partenopee di questa prima parte di stagione, ovvero poca concentrazione e tanta sufficienza soprattutto da chi deve portare avanti la carretta: capitan Insigne, Ruiz, Koulibaly tre pilastri del Napoli recente che hanno subito una grande involuzione e che, allo stesso tempo, devono ritornare alle loro normali condizioni in modo da frenare questa crisi e riportare il Napoli sulla retta via.

IN VISTA DI DOMENICA SERA

Ecco perché il match di domenica sera contro il Sassuolo deve dare segni di riscossa, cercando di andare alla sosta magari con qualche pensierino positivo in vista di un 2020 ricco di eventi e obiettivi da dover raggiungere. Per la sfida al Sassuolo, mister Gattuso dovrà fare a meno dell’infortunato Koulibaly, uscito anzitempo sabato contro il Parma per un problema ai flessori, ecco perché la linea difensiva resterà invariata con Manolas e Luperto centrali e Di Lorenzo-Mario Rui nelle fasce. In avanti, invece, inamovibile Arek Milik, l’unico azzurro in forma, con Insigne che dovrebbe prendersi la titolarità a sinistra e Lozano candidato a destra a discapito di Callejon.

Gattuso è in cerca di certezze e soprattutto dei tre punti, che in questo momento, significherebbero veramente tanto.

Fonte foto: Fantacalcio.it

Sandro Caramazza