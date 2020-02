Napoli opera incompiuta, va avanti ma il Barcellona lo riprende: analisi e pagelle

Finisce 1-1 l’andata degli ottavi di Champions League in casa dei partenopei che dopo un primo tempo dai meccanismi perfetti prendono gol nella ripresa con l’unica distrazione del loro match

La grande notte è arrivata. Il San Paolo riaccende le sue luci, il Napoli sfida il temutissimo Barcellona. Lionel Messi per la prima volta sul prato che fu di Diego Armando Maradona, suo eterno mentore e giocatore a cui è stato sempre paragonato. La squadra di Gattuso che ha ripreso vita in campionato vuole fare bella figura, i blaugrana dopo il cambio di allenatore procedono tra alti e bassi ma sarebbe da sciocchi credere che sarà più facile. Il mister azzurro conferma Mertens al centro dell’attacco, ai suoi lati Callejon e capitan Insigne. In mezzo Ruiz, Demme e Zielinski, non recupera Koulibaly, Maksimovic affianca Manolas. Quique Setién sceglie il modulo col trequartista, o così pare, Vidal si piazza al servizio di Messi e Griezmann, de Jong Busquets e Rakitic saranno il terzetto in mediana. Arbitro della supersfida è il tedesco Brych.

Primo tempo

Passano i primi minuti e già si capisce quale sarà il canovaccio della partita. Il Napoli attende il Barcellona e lo fa con due linee strettissime intasando il campo e provocando un prolungato giro palla dei catalani assolutamente sterile. I blaugrana non trovano varchi e ogni qualvolta si aggirano nei pressi del limite dell’area azzurra vengono rimbalzati dal muro di gomma avversario. Messi gira a vuoto, Griezmann non pervenuto mentre Vidal si perde in un’ibrida posizione sull’out destro.

I ragazzi di Gattuso decidono di votarsi al sacrificio e cercare di pungere qualora dovesse presentarsi l’occasione. Alla mezz’ora l’occasione si materializza. Su un passaggio sbagliato Zielinski ci crede e vince il contrasto con Junior Firpo, il campo si apre davanti al polacco. Il numero venti osserva il gioco e scarica perfettamente sull’altro lato dell’area ospite dove arriva Mertens, il belga controlla e con un destro a giro pietrifica ter Stegen. Pallone sotto il sette e Napoli in vantaggio nella bolgia del San Paolo.

Barcellona completamente irretito dalla tattica del Napoli e incapace di creare grattacapi all’attrezzatissima difesa di Gattuso. Al 42′ ancora partenopei in avanti, sugli sviluppi di una punizione classico lancio dalle retrovie per Callejon sulla destra che mette subito in mezzo, Manolas devìa al centro dell’area ma la sfera termina di poco a lato. Finisce la prima frazione e Napoli praticamente perfetto che esegue la tattica prefissata col massimo risultato.

Secondo tempo

Nella ripresa primi minuti che seguono l’andamento della prima parte. Al 53′, però, una brutta entrata di Busquets mette fuori gioco Mertens che non ce la fa a continuare, dentro Milik. Come un granello di sabbia nel meccanismo di un orologio il cambio manda in tilt l’attenzione azzurra. Minuto 57, scambio rapido tra Messi e Vidal, palla a Busquets che trova l’imbucata nell’unica falla lasciata dalla difesa del Napoli. Semedo affonda con i tempi giusti sulla destra e mette in mezzo per Griezmann, il francese non può far altro che depositare in rete nel cuore dell’area. Un fulmine a ciel sereno, il Barça ha pareggiato.

La sfida ora si accende, ci sono più spazi ed entrambe le squadre manovrano di più. Il Napoli non ci sta e si propone con più vigore davanti. Al 61′ è Insigne ad agire sulla sinistra, entra in area rientrando sul destro, la sua conclusione è respinta da ter Stegen. Ancor più clamorosa la palla gol per Callejon due minuti più tardi, Milik con una gran giocata lo libera davanti all’estremo catalano ma lo spagnolo gli conclude addosso. Capovolgimento di fronte e Messi, in una delle poche fiammate della sua gara, apre alla perfezione sulla destra per Vidal, il cileno mette in mezzo per il numero dieci ma Ospina è bravo ad allungarsi e con la manona ad anticipare l’argentino.

Ora il ritmo si abbassa e le due formazioni si affidano alle ripartenze. Entrambe hanno forse paura di perderla anche se il Barcellona dà la sensazione di poter affondare il colpo. Il Napoli si difende bene e non concede più nulla. All’88’ entrataccia di Vidal su Mario Rui, i due vanno pericolosamente testa a testa e i compagni li devono dividere. Per il catalano la sommatoria dei falli fa doppio giallo e cartellino rosso, per il portoghese del Napoli è solo ammonizione. Barcellona in dieci che dovrà fare a meno nel match di ritorno di Vidal e Busquets. Sei minuti di recupero ma non succede più nulla, Brych fischia tre volte, l’appuntamento è per il 18 marzo al Camp Nou.

Il Napoli conferma la tattica già adottata in coppa Italia con l’Inter e anche questa volta stava fruttando. Il meccanismo si è inceppato sul più bello ma Gattuso può essere molto soddisfatto per l’atteggiamento dei suoi che hanno veramente dato tutto. I giocatori azzurri non hanno mollato un pallone, segnali confortanti per il finale di stagione.

Il Barcellona di Setién è sembrato smarrito quando non c’erano gli spazi nel primo tempo. Quando le maglie del Napoli si sono allargate è venuta fuori la classe blaugrana, importante anche il cambio che ha portato in campo Arthur sicuramente più efficace di Rakitic per velocizzare il gioco. Al ritorno, però, ci vorrà un altro Barça se si vuole centrare la qualificazione.

Ecco le parole di Gennaro Gattuso al termine del match: “Con loro non si può sbagliare nulla. Ci avevano fatto il solletico sino al gol, non ci hanno mai tirato in porta e la sensazione è che potevano stare anche un giorno intero nella nostra metà campo senza farci male. Poi però abbiamo pagato un unico episodio. Sul gol preso l’errore è stato di Mario Rui che ha rotto la linea, poi siamo scivolati male all’indietro e Griezmann ci ha puniti. Potevamo fare meglio su qualche risalita o in costruzione, superando la paura, ma quando gli avversari ti tengono sempre dietro con il possesso palla è normale essere stanchi quando riparti. Avevamo sempre lo scambio libero sul palleggio, ma non siamo mai riusciti a cambiare il gioco al momento giusto”.

Pagelle

Ospina 6 : incolpevole sul gol, attento nelle poche occasioni in cui la sfera è transitata dalle sue parti.

Di Lorenzo 6,5 : grande personalità nel primo ottavo di Champions della sua carriera, attento in difesa e buono in proposizione, vince il duello con Firpo.

Manolas 6 : ottimo nel primo tempo, si perde Griezmann sul gol del pareggio.

Maksimovic 6,5: attento e meno confusionario del suo compagno di reparto, rimane concentrato per tutto il match.

Mario Rui 6: voto rovinato dall’essersi perso Semedo sul gol del Barcellona, unica sbavatura di una partita gagliarda, combatte su ogni pallone con un po’ di nervosismo di troppo.

Fabian Ruiz 5,5: partita di sacrificio per lui, nel secondo tempo messo un po’ in mezzo dai frombolieri avversari.

Demme 6 : fa da frangiflutti e riesce a tenere a galla la mediana, un po’ impreciso in impostazione ma glielo si può perdonare (dal 34′ del s.t. Allan s.v.).

Zielinski 7 : il più ispirato del centrocampo azzurro, frizzante, sempre sul pezzo, sua l’azione che scardina la difesa blaugrana piazzando l’assist perfetto per Mertens, fa sempre la cosa giusta.

Callejon 5,5 : anche per lui gran partita “sporca”, ha sulla coscienza, il che gli costa la sufficienza, il gol fallito davanti al portiere dove forse poteva e doveva fare di più (dal 29′ del s.t. Politano 5: sbaglia tutto, idee appannate).

Mertens 7,5 : partita perfetta, lavora per la squadra nella tattica studiata da Gattuso, lo ritroviamo anche in mezzo all’area a infastidire gli avanti del Barcellona. Gol straordinario che gli permette di raggiungere Hamsik a quota 121 nella classifica marcatori di tutti i tempi del Napoli. Busquets lo manda KO (dal 9′ del s.t. Milik 6: dà il suo contributo in attacco, prezioso uomo assist).

Insigne 6,5 : giornata positiva per il capitano, si sacrifica con i compagni quando c’è da chiudere gli spazi, pericoloso in avanti quando si accende, tra gli ultimi ad arrendersi.

Gattuso 6,5 : stava per fare scacco matto al Barcellona con una strategia prudente che però aveva portato i suoi frutti. Il pareggio gli scombina i piani ma i suoi non mollano un centimetro e rischiano anche di tornare in vantaggio.

Glauco Dusso