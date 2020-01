Napoli: Non si ferma il mercato della società, rivoluzione totale

Dopo gli acquisti fatti in questa sessione invernale, pare che il club voglia essere attivo fino agli ultimi istanti di apertura ma intanto rifiuta l’offerta del Chelsea per Mertens



Tra segnali di ripresa sul campo innegabili, passaggio del turno di Coppa Italia e vittoria contro la capolista in campionato, il Napoli ha sferrato colpi importanti in questo mese di mercato, Lobotka, Demme e Politano sono i nomi che De Laurentiis ha infatti messo a disposizione del tecnico Gattuso così da poter contare su nuove energie ma soprattutto motivazioni fresche da inserire in uno spogliatoio che più disastrato di così non si era mai visto.



Se 95 milioni investiti fin’ora dal club partenopeo sembrano, e sono, già molti, evidentemente in quel di Castel Volturno vedono l’esborso come un solido investimento se è vero che l’intenzione è quella di proseguire in una vera e propria rivoluzione.

E ci si muove anche in prospettiva futura, portandosi avanti con il lavoro estivo, presi infatti per giugno Rrahmani dall’Hellas e Andrea Petagna dalla Spal, quest’ultimo ha firmato il contratto e effettuato le visite mediche. Resterà a Ferrara fino ala fine della stagione in prestito.



Particolare il capitolo cessioni. Il caso è quello di Mertens, sul calciatore belga, prossimo alla scadenza di contratto in estate, è forte l’interesse del Chelsea che avrebbe offerto 8 milioni ai partenopei, e al primo rifiuto di De Laurentiis i londinesi avrebbero rilanciato proponendo bonus ed eventuali contropartite. Il club azzurro dal canto suo avrebbe offerto un rinnovo a 5 milioni per un anno ma la richiesta del calciatore sarebbe di 7,5 milioni a stagione per un contratto di due anni.

Spinosa anche la questione Llorente, le richieste non mancano, ma Gattuso ha ancora bisogno di lui in mancanza di valide alternative.

Chi sta lasciando il golfo è il giovane Younes, la società non lo considera fondamentale e pare ci sia già un preaccordo con la Samp, su di lui anche l’interesse del Torino, al calciatore è stata data facoltà di scegliere ma il tempo a disposizione è minimo.



Roberto Lojudice