Napoli, Ngonge e Kvara in gruppo verso il Monza

I due attaccanti sono tornati a disposizione per la prossima partita di campionato

Buone notizie in casa Napoli: Ngonge e Kvaratskheila si sono allenati in gruppo nella giornata di oggi e saranno a disposizione di Calzona per la trasferta di Monza. L’ex Verona dovrebbe partire dalla panchina mentre il georgiano dovrebbe vincere il ballottaggio con Raspadori.

Per chi dovesse avere Kvara al fantacalcio consiglio di schierarlo con una riserva sicura, o magari mettendo lo Switch, per non rischiare brutte sorprese.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina