Napoli-Milan, Osimhen c’è. Pioli come all’andata

Stasera l’atteso ritorno dei quarti di finale di Champions League fra azzurri e rossoneri. Spalletti ritrova il forte attaccante nigeriano

Finita l’attesa per Napoli-Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si riparte dall’1-0 di San Siro firmato Bennacer. Il Napoli, rispetto all’andata, si ritroverà con un Osimhen in più. Il forte attaccante nigeriano giocherà dal primo minuto insieme a Kvaratskhelia e Politano. A centrocampo, sarà Ndombele a rilevare lo squalificato Anguissa; mentre in difesa toccherà a Juan Jesus sostituire l’altro squalificato del match: Kim. Nel Milan, Pioli conferma l’undici dell’andata con Leao in avanti assieme a Giroud, Diaz e Bennacer. In difesa, Kjaer favorito su Thiaw.

Sandro Caramazza

