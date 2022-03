Napoli-Milan è di nuovo la Partita: Spalletti e Pioli protagonisti assoluti

Il match del Diego Armando Maradona chiuderà la ventottesima giornata di campionato. Gara-Scudetto tra due squadre che devono tanto alle loro guide in panchina

Napoli-Milan è un ritorno al passato. Domenica sera è in programma il vero grande big match di questa giornata. Una battaglia da primo posto con due squadre appaiate con gli stessi punti in classifica: 57. Al Diego Maradona sarà un ritorno al passato, a quel passato con il Pibe de Oro in campo a sfidare il trio olandese van Basten-Gullit-Rjikaard a colpi di giocate da fuoriclasse. Se i tempi e la Serie A son cambiati, il sapore è rimasto lo stesso. Napoli-Milan è ritornata ad essere la Partita.

I PROTAGONISTI…IN PANCHINA

Il merito è sicuramente da dare ai due tecnici in panchina: Luciano Spalletti da un lato e Stefano Pioli dall’altro. Straordinario il lavoro in meno di un anno del tecnico di Certaldo. Arrivato in estate dopo l’addio di Rino Gattuso, Spalletti ha timbrato nella testa e nel cuore dei suoi giocatori il solito puntuale mantra: testa bassa e pedalare. Come in tutte le panchine che ha guidato, dalla Roma allo Zenit passando per l’Inter (tra le big), Spalletti ha dimostrato la sua formidabile esperienza. In poco tempo, ha plasmato una squadra apparsa smarrita dopo la mancata qualificazione in Champions League dello scorso campionato. Ha ridato linfa ai big sottotono: Koulibaly e Fabian Ruiz su tutti, e recuperato coloro che sembravano fuori dal progetto: Juan Jesus e Lobotka. Un lavoro encomiabile a fronte anche delle tante vicissitudini sopraggiunte tra dicembre e gennaio: infortuni, Coppa d’Africa e caso Insigne.

Più lunga ma allo stesso tempo fantastica l’avventura di Pioli al Milan. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato che quel Milan claudicante post Giampaolo dell’ottobre 2019, nel giro di due anni, potesse prima raggiungere un posto in Champions League e poi lottare a viso aperto per vincere il campionato. Pioli grazie all’aiuto del duo Maldini-Massara ha saputo costruire una squadra giovane, forte e con tanti margini di miglioramento. L’esperienza di Zlatan Ibrahimovic ha giovato parecchio soprattutto nei primi mesi ma adesso la macchina ha imparato ad andare con l’automatico spinta dal vero top player: Rafael Leao.

IN CAMPO

La serata del Maradona vedrà in campo tanti duelli interessanti con giocatori di gamba e molto agili tecnicamente. Nel Napoli, capitan Insigne è carico a molla dopo il gol e l’assist decisivi contro la Lazio domenica scorsa. Da quel lato la bagarre tutta tricolore con Davide Calabria potrà decidere tanto ai fini del risultato. Da esterno ad esterno. Possibili prove generali per Giovanni Di Lorenzo contro Rafael Leao in vista dell’ipotetico Portogallo-Italia, finale playoff per Qatar 2022. La classe dell’ex Lille è sopraffina ma l’ex Empoli non è un cliente facilissimo. Europeo e lavoro Spalletti lo hanno iper-migliorato. E poi come dimenticare il duello fisico e in velocità tra Victor Osimhen e Fikayo Tomori. Ad oggi, il miglior attaccante e il miglior difensore del campionato (Vlahovic e Koulibaly permettendo). Insomma, il piatto è servito.

Sandro Caramazza