Napoli, lockdown ai titoli di coda

Il governo ha deciso la ripresa degli allenamenti individuali con i giocatori pronti a riassaporare il campo. Per i partenopei, da domani iniziano i test medici

Attraverso una circolare, arrivata dal Viminale ai prefetti, è consentito da domani fino al 17 maggio la ripresa delle sedute, seppur non di gruppo e con le dovute distanze di sicurezza. Buona notizia per la tutta la A e soprattutto per il presidente De Laurentiis, che ieri aveva strappato al presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, il sì per far riaprire le porte di Castel Volturno.

Il Napoli, tra le società maggiormente disposte ad un riavvio della stagione, sta lavorando per poter mettere ai propri giocatori di ritornare ad allenarsi sul campo nelle più dovute e cautele condizioni. Dovrebbero, infatti, iniziare già dalla giornata di domani i test medici, in modo da poter iniziare il più prima possibile gli allenamenti.

Intanto, per il presidente De Laurentiis, cosi come per tutti i dirigenti delle 20 squadre di A, venerdì 1°maggio è stata una giornata impegnativa sul fronte riavvio. Tutti i presidenti hanno votato all’unanimità per la ripartenza a partire da giugno. Entro il 25 maggio, l’UEFA deve capire il format che la FIGC utilizzerà per il prosieguo. La scelta più favorevole è quella del ritorno standard, ossia senza playoff. Mentre, le date ipotizzate sarebbero due 13 o 20 giugno (quest’ultima data, auspicherebbe ad uno nuovo slittamento della Coppa Italia).

É SEMPRE CALCIOMERCATO

Intanto, in casa Napoli si pensa anche alla prossima annata con il capitolo calciomercato sempre in voga. Dopo le spese invernali (Rahmani e Petagna, già, prenotati per la nuova annata), i partenopei devono difendersi dalle offensive spagnole e inglesi per due pezzi da novanta, come Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly. Il centrocampista è corteggiato sia da Real che Barcellona, pronte a sborsare parecchi quattrini per riportare in patria il talento andaluso. Chiare, però, le intenzioni del Napoli, che farà di tutto per farlo rimanere sotto il Vesuvio, con un contratto rinnovato e più pesante.

Sirene britanniche, invece, per il forte difensore senegalese. Lo cercano in tre: Arsenal, ManchesterUnited e Liverpool. Come per Ruiz, anche per Koulibaly il discorso è chiaro: niente sconti e nessuna intenzione di privarsi del giocatore. De Laurentiis non tratta per meno di 100 milioni di euro, cifra esosa in questo preciso momento storico.

Fonte foto: Spazio Napoli

Sandro Caramazza