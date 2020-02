Napoli: La cura Gattuso funziona, ma intanto Mertens visita la capitale

La crisi del club partenopeo sembra sia ormai in fase di superamento e sebbene ancora in covalescenza, i risultati danno ragione al tecnico ex Milan. Nel frattempo il suo attaccante belga viene avvistato per le strade di Roma



Ci è voluto un mese di disciplina in pieno stile Ringhio Gattuso e l’innesto di qualche nuova pedina al posto giusto e per il Napoli sembra che il periodo più buio sia passato.

Ancora presto per evitare il condizionale, certo, ma le vittorie contro Juve e Sampdoria danno chiaramente il segnale al campionato che gli azzurri stanno tornando. D’altro canto chi più di un tecnico di nome Gennaro può essere adatto a caricare la squadra per l’arrembaggio alla zona europea della classifica?



Il sesto posto a sole due lunghezze deve ora diventare l’obiettivo della rimonta partenopea, rimonta che sicuramente poggia sul cambio di preparazione atletica, i cui risultati sono misurabili sul campo con un incremento di 10 km della percorrenza media corsa a partita dalla squadra, ma anche sulla capacità del tecnico calabrese di ricostruire uno spogliatoio devastato dalle tensioni interne.

Un po’ preparatore atletico, un po’ mental coach Gattuso ha sicuramente potuto fare affidamento sui nuovi arrivati Demme, Lobotka e Politano per il suo cambiamento, che passa anche per la scelta del 4-3-3 come modulo di gioco.



Ma in questa fase di rinascita resta in ombra una questione, il futuro di Dries Mertens.

Martedì scorso è infatti stato avvistato nella Capitale in compagnia di due uomini, in zone centrali.

Il sospetto principali e che il calciatore belga sia corteggiato dall’AS Roma per la prossima stagione, in vista anche del cambio imminente di proprietà del club giallorosso, e che si sia recato in città proprio per intavolare le trattative. Trattative che però potrebbero tranquillamente averlo portato a Roma verso gli uffici di De Laurentiis che proprio nella capitale si trovano.

Il Napoli ha in effetti provato a trattenere il calciatore con un rinnovo biennale alla stessa cifra percepita attualmente (4,2 milioni a stagione n.d.r.), Mertens avrebbe però chiesto un anno in più di contratto e un bonus di di ben 5 milioni, forte delle proposte avanzate da Monaco e Inter durante il mercato di riparazione.



Per il momento però il belga ha l’obiettivo di entrare nella storia del club azzurro, arrivato a quaota 119 goal con la maglia partenopea, ha superato sua maestà Diego Armando Maradona e punta al primo posto, le 121 reti di Hamsik non sono cosi distanti, specie sotto le cure del dr. Gattuso.



Fonte foto:calcioefinanza.it

Roberto Lojudice